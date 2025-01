Team Altamura: è goleada

A segno nel primo tempo Leonetti, D'Amico (rigore), Rolando (doppietta) e Sacco per il Taranto su rigore; nella ripresa Bumbu.Vittoria doveva essere e vittoria è stata, la prima al "D'Angelo" ritrovato dopo i lavori di adeguamento. Tre punti importanti nella corsa salvezza. Pronostico ampiamente rispettato ma nulla è scontato nel calcio.Nell'altra metà del campo un Taranto generoso, in formazione juniores per le note vicissitudini della squadra jonica . Ma i valori in campo erano drasticamente differenti e si vede nel risultato.Venerdì si torna in campo, per l'anticipo serale a Cava de' Tirreni. Una sfida insidiosa, come quasi tutte le partite di questo girone incerto e combattuto.