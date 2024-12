Team Altamura: difficile trasferta a Cerignola

𝗔𝗨𝗗𝗔𝗖𝗘 𝗖𝗘𝗥𝗜𝗚𝗡𝗢𝗟𝗔 - 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔18^ Giornata di Andata SERIE C NOWVenerdi 6 dicembre 2024Ore 20:30Stadio "Domenico Monterisi" Cerignola (FG)Dopo la vittoria al "San Nicola" di Bari contro il Trapani (2-1), Team Altamura affronta un'altra squadra quotata, l'Audace Cerignola, in trasferta. Notizie della vigilia: ancora assente Lionetti per infortunio; squalificato Rolando.C'è bisogno del miglior Team Altamura per fare risultato. Ormai alla squadra biancorossa, nessuna partita è preclusa nel risultato. Di Donato, come di consueto, ha molto rispetto per la squadra avversaria e non si sbilancia sull'undici titolare.La giornata di domani è importante anche per lo stadio Tonino D'Angelo. I lavori di riqualificazione sono in dirittura di arrivo e si spera che sia tutto pronto per poter tornare a giocare già dal 13 dicembre contro l'Avellino. Molto dipende dal parere sull'omologazione ai parametri Figc - Lega Pro e, a tal proposito, è previsto un sopralluogo."Stiamo facendo un bel percorso - ha detto Di Donato - dopo un inizio difficile. Sappiamo di affrontare una squadra importante per questa categoria, si trova in alta classifica. Siamo consapevoli delle nostre capacità e del buon momento che stiamo vivendo".