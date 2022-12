Team Altamura di scena a Molfetta in Serie D

Alle ore 14.30, allo Stadio Paolo Poli di Molfetta, Molfetta e Team Altamura scenderanno in campo per obiettivi completamente opposti, ma con grande peso sul resto della stagione.Ormai giunti alla 16a giornata del girone H di serie D, le sorti del campionato si stanno via via delineando e la corsa al vertice dei "Leoni" allenati da Ciro Ginestra è concreata e motivata dagli ottimi risultati che si stanno susseguendo in questa stagione.L'Altamura, da un tondo successo per 3-0 in casa contro la Puteolana ultima in classifica, resta a ridosso dei play-off, con una sola lunghezza di differenza da Nardò e Fasano che occupano le posizione più basse per accedervi.Avversaria del week-end, il Molfetta, che con la sconfitta contro la Nocerina continua il magro raccolto delle ultime quattro uscite, con un solo punto non utile a tirarsi fuori dalla zona retrocessione e dalla zona play-out ad oggi occupata.Una novità siederà in panchina al Molfetta. Gli avversari della Team hanno annunciato proprio in settimana la fine del rapporto con il tecnico Renato Bartoli, annunciando solo nelle ultime ore il neotecnico Francesco Bitetto, che si sussegue all'annuncio, sempre in settimana del Direttore Sportivo Riccardo Di Bari.Ad animare maggiormente la gara tra Molfetta e Altamura, oltre al pubblico sugli spalti, ci penserà poi la premiazione di Claudio Squeo, campione italiano dei cruiser, durante l'intervallo.