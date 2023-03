Team Altamura, delusione in casa

Risultato a sorpresa al "D'Angelo" nella 28esima giornata di serie D, girone H. Team Altamura sconfitta sul proprio terreno dall'Afragolese in lotta per la salvezza. Risultato finale: 0-1. Decisiva una rete di Celiento al 9' della ripresa.Se fosse stata giudicata per le occasioni, si potrebbe dire che la gara è stata praticamente divisa in due: un tempo per parte, nel primo predominio altamurano e nella ripresa Afragolese padrona del campo. Recrimina l'Altamura per la grande occasione di Croce, al 45', che da solo davanti al portiere ha calciato troppo lateralmente, alla destra del portiere, mettendo fuori.A parti ribaltate, invece, non ha perso l'attimo Celiento che ha portato in vantaggio i suoi, anche grazie a una deviazione difensiva che ha ingannato Guido. L'Afragolese ha avuto altre due palle gol, la più importante dopo uno svarione di Guido che Esposito non ha saputo concretizzare, gettando la palla su un difensore.Oltre al danno la beffa: l'Altamura ha concluso in 10 per l'espulsione di Serra.Un risultato inatteso, una gara che nella marcia play-off avrebbe dovuto essere gestita diversamente. E ora l'ambita fascia di classifica è diventata più difficile da raggiungere. Si riprenderà il 2 aprile: al D'Angelo arriverà il Matera, per il derby appulo-lucano. Proprio quel Matera, a -3, che ha messo l'Altamura nel "mirino".