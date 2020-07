Team Altamura, De Candia nuovo allenatore

La notizia era nell'aria e adesso arriva la conferma. La Team Altamura scioglie la riserva: sarà Pasquale De Candia il nuovo allenatore della formazione della città del pane. Il tecnico molfettese, classe 1969, prenderà il posto di mister Alessandro Monticcioli, che ha guidato la squadra biancorossa nella seconda parte della stagione, dopo che ad iniziare il campionato di serie D 2019-2020 è stato l'allenatore ex Gelbison, Severo De Felice.Il nuovo allenatore della formazione biancorossa in precedenza si è seduto sulle panchine di prestigiose squadre come Bitonto e Casarano. Formazione quest'ultima, dalla quale, dopo la galoppata vincente della stagione 2018-2019, con la promozione dall'eccellenza in serie D e la vittoria della coppa Italia dilettanti, è stato esonerato all'inizio di novembre.Adesso la società altamurana sarà chiamata ad allestire una valida rosa da mettere a disposizione del nuovo tecnico, per ben figurare nella prossima stagione di un campionato non facile come quello del girone H della massima serie dilettantistica.Nel contempo sono arrivate rassicuranti risposte dall'amministrazione comunale e dalla ditta di manutenzione del verde sulla sistemazione del manto erboso, con la programmazione degli interventi necessari per rendere il terreno di gioco praticabile in tempo utile.