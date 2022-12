Team Altamura, dalla prima all'ultima in quattro giorni

Come in un ascensore, la Team Altamura "guarda" la classifica dall'alto in basso. Dalla prima della classe all'ultima in quattro giorni.L'altro ieri, nel turno di Coppa Italia, la squadra di Ginestra è stata eliminata dalla capolista Cavese in casa (0-2). Le reti nella ripresa: prima Bacio Terracino (già artefice del gol vittoria dei campani nella prima di campionato che tanto clamore sollevò per il gol annullato all'Altamura) e poi Banegas hanno messo al sicuro il risultato. La Team è stata pericolosa nel primo tempo ma non è riuscita a concretizzare le occasioni. Nella ripresa la Cavese è andata in vantaggio e poi ha preso il comando della situazione.Domani, alle ore 15.00, sempre al "D'Angelo", la Team attende la Puteolana, ultima della classifica. Una buona occasione per tornare a vincere visto che il successo manca da diverse settimane. E a voler includere la gara di due giorni fa, la striscia positiva si è interrotta. La Team, indirettamente, potrebbe anche fare un "favore" alla Fbc Gravina che è invischiata sul fondo della classifica.