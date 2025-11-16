Team Altamura, contro la Salernitana una sconfitta amara

Gara delle grandi occasioni, con una bella cornice di pubblico nello stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura. Il calciatore altamurano scomparso nel 1980, ex giocatore della Salernitana, è stato omaggiato con un mazzo floreale dalla società ospite. Stadio gremito naturalmente di tifosi biancorossi che non hanno mancato l'appuntamento ma soprattutto di tifosi ospiti nel settore a loro adibito. La gara fra Team Altamura e Salernitana è terminata 1-2. Biancorossi con l'amaro in bocca per l'ottima prestazione. Decisivi due rigori a favore della Salernitana che diventa capolista.I ragazzi allenati da Mister Devis Mangia sono scesi in campo così: 12. Viola; 5. Zazza 18. Silletti (c), 13. Poli 32. Lepore; 21. Mogentale, 8. Crimi, 44. Franco, 16. Grande; 7. Rosafio, 10, Curcio. A disposizione: Spina, Dipinto, Agostinelli, Simone, Nazzaro, Esposito, Florio, Mbaye, Peschetola, Nicolao, Ortisi, Dimola.L'arbitro dà il via al match. Al minuto 11 la galoppata di Mogentale sulla fascia destra è fatale per i granata: Grande servito in area da quest'ultimo scarica la palla su Curcio che mette una palla chirurgica sulla testa di Rosafio che deve solo metterla dentro e firmare l'1-0 per i biancorossi. Reagisce 2 minuti dopo la Salernitana con Capomaggio, ma Viola respinge. Al minuto 25 altra grande parata del portiere biancorosso, stavolta su Inglese. Occasione per Curcio a 5 dallo scadere, il suo destro termina di poco fuori. Il direttore concede 2 minuti di recupero e il primo tempo termina 1-0 per i padroni di casa.Riparte il secondo tempo. Al minuto 51 atterramento in area di Crimi ai danni di Tascone e il direttore di gara assegna il penalty ai granata. Dagli undici metri non sbaglia Liguori ed è 1-1. Al minuto 58 esce Rosafio acciaccato ed entra Simone che, 4 minuti dopo segna ma il gol è ingiustamente annullato per fuorigioco. Occasione Lepore al 71º che, a portiere battuto, spedisce la palla di poco fuori. Doppi cambi al minuto 76: escono Crimi e Grande ed entrano Dipinto e Florio. Ultimi cambi all'85º per mister Mangia: escono Lepore e Franco ed entrano Nazzaro e Mbaye. Il direttore di gara concede 8 minuti di recupero. Al 2º di questi viene concesso un altro penalty per i granata e dagli undici metri non sbaglia Golemic che sigla l'1-2 per gli ospiti. L'arbitro sigla la fine del match.Salernitana che vola in vetta alla classifica, Team Altamura, invece, momentaneamente al 12º posto in classifica con 15 punti. Appuntamento adesso per il 22 novembre 2025, alle ore 14:30 per Siracusa-Team Altamura, valevole per la 15ª giornata di Serie C Sky wi-fi.C'è amarezza nelle parole del tecnico Mangia, anche perché nel secondo tempo è stato annullato un gol di Simone (da poco entrato in campo) che è apparso regolare.Ha dichiarato: "Complimenti alla squadra per quello fatto sotto l'aspetto tecnico-tattico che è ciò che posso controllare, il resto non posso. In alcuni momenti ti senti inerme dinanzi a certe cose. Non mi piace stare a discutere.Non mi sono appellato al rigore di Benevento, sarebbe stato riduttivo anche se ha aperto la gara. Oggi andiamo a casa e mi chiedo cosa abbiamo sbagliato. E mi dà fastidio, perché la squadra non meritava questo."E sulla squadra messa in campo: "La formazione? ho pensato fosse la soluzione migliore sulla base di tutto. Le situazioni sono state lette e gestite nel modo corretto".