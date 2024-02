Team Altamura, contro l'Andria finisce in pari

Quinto pareggio su sei nel girone di ritorno per Team Altamura che, al "D'Angelo", non va oltre lo 0-0 contro la Fidelis Andria. Una partita dai due volti: primo tempo scialbo, il secondo invece decisamente di marca altamurana ma le palle gol non sono state concretizzate.In testa la squadra di Giacomarro resta capolista solitaria: resta in scia il Martina a tre lunghezze mentre il Nardò viene fermato a Gallipoli (2-0). E domenica partitissima tra Nardò e Team Altamura in terra salentina. Importante anche l'incrocio di calendario con la gara tra Casarano e Martina.Il girone di ritorno si conferma diverso da quello di andata. Non ci sono partite scontate e contro Team Altamura ogni domenica le avversarie sono tutte motivate.