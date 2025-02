Team Altamura: contro il Catania serve grande prova

Team Altamura-CataniaDomenica 23 febbraio, ore 15:00Stadio D'Angelo28ª giornata serie CDopo le recriminazioni per la mancata vittoria a Monopoli, team Altamura torna a calcare il proprio terreno di gioco, sul sintetico del D'Angelo, per un'altra partita difficile. C'è il Catania, un "cliente" molto ostico. E serve la grande prova.Nelle fila altamurane mancano Silletti (squalificato) e Bumbu (infortunato).Nella conferenza prepartita il tecnico Di Donato ha nuovamente espresso delusione per l'esito della gara di Monopoli su cui, ha insistito, hanno pesato decisioni arbitrali discutibili. Circa la settimana di allenamento Di Donato si è detto fiducioso perché la squadra ha reagito ed è pronta ad affrontare la gara contro il Catania.La società chiede sostegno ai tifosi, l'uomo in più che è necessario per ottenere un risultato importante.