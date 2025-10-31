Team Altamura: con il Cosenza inizia il trittico delle favorite

Team Altamura - Cosenza12ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CSabato 1 Novembre 2025, ore 14:30Altamura, Stadio "Tonino D'Angelo"Parte la 12ª giornata del campionato di Serie C Girone C e riparte il cammino del Team Altamura. I biancorossi, reduci dalla seconda vittoria consecutiva a Foggia (0-1) e a quota 14 punti al 10º posto, ospitano al ''Tonino D'Angelo'' il Cosenza, reduce dal netto 3-0 in casa col Potenza e attualmente al 4º posto in classifica.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Gli avversari sono una squadra di alto livello, assieme a Salernitana, Catania e Benevento si giocherà la promozione. È una squadra che ha ancora tanti giocatori che hanno fatto la B lo scorso anno, ovviamente di qualità e sono ben allenati e con un'idea chiara di gioco. Sarà una partita complicata e noi dobbiamo mettere in campo quelle che sono le nostre caratteristiche per affrontare gare di questo tipo e sapendo come al solito di dover interpretate nel miglior modo i momenti della gara. Noi lavoriamo molto su noi stessi, col massimo rispetto per tutti e poi abbiamo lavorato cercando di analizzare bene quelle che sono le loro caratteristiche sia di squadra che individuali.""Noi ora non dobbiamo pensare a quello che è stato fatto. Dobbiamo essere concentrati sulla partita di domani mettendo in campo quelle che sono le nostre qualità considerando anche il fatto che giochiamo in casa col nostro pubblico che sicuramente può darci una mano. Partita di domani spartiacque per il Team Altamura? No." ha poi analizzato il mister concludendo l'analisi sul match di domani.Mister Mangia ha poi proseguito l'analisi così: "Sappiamo quali sono le prossime partite (Catania in trasferta, Salernitana in casa ndr.) che ci spettano. Noi dobbiamo rimanere concentrati sulla gara di domani, perché come non possiamo rimediare al passato non possiamo far niente in funzione futura. C'è da lavorare. Mi auguro lo stadio sia pieno, perché la squadra sente quando lo stadio ci accompagna durante le gare."In conclusione, il mister ha fatto nuovamente il punto sugli infortunati e indisponibili: "Ancora fuori Agostinelli, vediamo Poli come sta e poi valuteremo due-tre situazioni con attenzione domani mattina stessa." Appuntamento, dunque, per sabato 1 novembre 2025, alle ore 14:30 per Team Altamura-Cosenza, visibile su Sky e NOW.La probabile formazione: 12. Viola; 5. Zazza 18. Silletti (c), 32. Lepore; 30. Nazzaro, 21. Mogentale, 4. Dipinto, 16. Grande; 7. Rosafio, 10, Curcio, 14. Simone.