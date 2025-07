Team Altamura: chi parte e chi arriva

Continua a prendere forma la nuova rosa della Team Altamura in vista della stagione 2025/2026. La società biancorossa, dopo aver definito il nuovo assetto tecnico con mister David Mangia, si è ritrovata in ritiro proprio nella città del pane, in quanto simbolo del legame con il territorio e i tifosi, ha messo a segno diversi colpi in entrata per rinforzare l'organico, con particolare attenzione ai reparti difensivo e di centrocampo.I primi innesti ufficializzati sono:• Marco Nazzaro, centrocampista classe 2005 in arrivo dalla Lazio Primavera;• Matteo Zazza, difensore classe 2005 anche lui proveniente dalla Lazio Primavera;• Marco Crimi, centrocampista esperto classe 1990 che arriva dal Messina;• Mattia Esposito, giovane difensore classe 2006 dal Napoli Primavera;• Fabrizio Poli, centrale difensivo classe 1989 ex Juventus Next Gen;• Giuseppe Nicolao, terzino sinistro classe 1994 reduce dall'esperienza all'Audace Cerignola.Sul fronte uscite, la Team Altamura ha registrato due rescissioni consensuali: l'attaccante Antonio Sabbatani, che ha poi trovato sistemazione all'Audace Cerignola, e Salvatore Molinaro, anch'egli attaccante, ora in forza alla Scafatese.A salutare la maglia biancorossa anche diversi giocatori giunti lo scorso anno con la formula del prestito secco e ora rientrati nei rispettivi club: Vincenzo Onofrietti e Moussa Manè (Bari), Pasquale Pane (Avellino), Ryduan Palermo (Carrarese) e Vito Leonetti (Audace Cerignola).Con questa prima fase di mercato, il Team Altamura ha tracciato una linea chiara: puntare su un mix di gioventù e esperienza per costruire una squadra competitiva in vista della stagione 2025/2026. Ulteriori movimenti, sia in entrata che in uscita, non sono da escludere nelle prossime settimane, mentre la società continua a lavorare per completare l'organico a disposizione del nuovo tecnico Davis Mangia.