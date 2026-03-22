Foto Team Altamura
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Calcio

Team Altamura cerca riscatto contro la Salernitana

Mister Mangia: “Complimenti ai ragazzi per la gara con Catania"

Altamura - domenica 22 marzo 2026 18.51
Salernitana - Team Altamura
33ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Lunedì 23 Marzo 2026, ore 20:30
Salerno, Stadio ''Arechi''

Posticipo del Lunedì sera per il Team Altamura di Mister Mangia che conclude l'ormai famoso trittico di partite con squadre dei piani alti della classifica del Girone C del campionato di Serie C Sky wifi. I biancorossi, reduce dalla sconfitta interna (1-2) col Catania, fa visita alla Salernitana di Mister Cosmi, reduce dalla vittoria (0-1) a Crotone.  All'andata i campani hanno trionfato per 1-2 tra tante polemiche.

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Posso solo fare i complimenti ai ragazzi per la prestazione: è stata ottima, ma resta il rammarico per la sconfitta. Abbiamo fatto bene, però non abbiamo portato punti, segno che dobbiamo migliorare nei dettagli. Dispiace anche per le conseguenze, tra cui le squalifiche."

"Affrontiamo una squadra di altissimo livello, una corazzata con grande qualità e un allenatore esperto. Servirà leggere bene la partita, saper soffrire nei momenti difficili e provare a creare problemi a loro. I ragazzi si sono allenati bene, non ho chiesto cose particolari: dobbiamo mettere in campo le nostre caratteristiche con il giusto atteggiamento." ha poi proseguito il mister.

In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Non ci saranno Poli per squalifica, Crimi e Peschetola ancora fuori, e si aggiunge Rosafio per un problema avuto nell'ultima partita. Gli altri sono tutti disponibili."  Appuntamento, dunque, per lunedì 23 marzo 2026, alle ore 20:30 per Salernitana-Team Altamura, allo stadio "Arechi" di Salerno e visibile su Sky e NOW.

La probabile formazione: Alastra; Mbaye, Zazza, Silletti; Mogentale, Nazzaro, Dipinto, Falasca; Grande; Millico, Curcio.
  • Team Altamura
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