Team Altamura: Devis Mangia
Team Altamura: Devis Mangia
Calcio

Team Altamura cerca continuità nel derby contro il Monopoli

Mister Mangia: “Sono contento del modo in cui stanno lavorando questi ragazzi"

Altamura - giovedì 5 febbraio 2026 19.37
Team Altamura - Monopoli
25ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Venerdì 6 Febbraio 2026, ore 20:30
Altamura, Stadio ''Tonino D'Angelo''

Nella sera di venerdì 6 febbraio 2026, allo stadio "Tonino D'Angelo" va in scena un altro importante turno di campionato per il Team Altamura, chiamato ad affrontare il Monopoli nella 25ª giornata della Serie C Sky Wi-fi Girone C. La gara mette di fronte due squadre che si contendono punti preziosi in classifica: i biancorossi di Mister Mangia cercano conferme dopo la vittoria con il Trapani, mentre i biancoverdi vengono da una vittoria interna e puntano a consolidare la loro posizione nel gruppo medio-alta della classifica. L'unico precedente stagionale tra le due formazioni è il match d'andata, terminato 1-1, un segno della competitività degli scontri diretti tra Altamura e Monopoli.

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "La prossima partita sarà sicuramente complicata, perché il Monopoli è un'ottima squadra. Hanno cambiato qualche interprete, ma la squadra gioca un buon calcio, è ben allenata e ha degli interpreti di qualità. È una squadra organizzata, che sa stare in campo e che attraversa un buon momento di forma. La partita è sicuramente molto difficile, anche perché parliamo di un derby e di una gara che richiederà grande attenzione sotto tutti gli aspetti. Il Monopoli sta facendo un campionato importantissimo: si è privato di due pedine importanti nella scorsa sessione di mercato, ma è stato bravo a sostituirle degnamente, continuando a mantenere equilibrio e identità."

"Io sono contento del modo in cui stanno lavorando questi ragazzi. È da tanto che lavorano bene e si meritano queste soddisfazioni, perché nulla è stato regalato e tutto è arrivato attraverso il lavoro quotidiano. Non ho mai fatto previsioni o tabelle: ho sempre detto ai ragazzi che bisogna ragionare una partita alla volta, senza guardare troppo avanti. Dobbiamo essere ben piantati a terra, focalizzati sulla realtà, continuare a lavorare con umiltà e pensare soltanto a fare quello che serve, partita dopo partita." ha poi proseguito il mister.

In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Stanno piano piano rientrando tutti. L'emergenza che abbiamo avuto nell'ultimo periodo si sta un pochettino normalizzando. C'è ancora qualche situazione in dubbio, un paio di giocatori che conoscete anche voi, e faremo le ultime valutazioni. Domani mattina vedremo."  Appuntamento, dunque, per venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20:30 per Team Altamura-Monopoli, allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura e visibile su Sky e NOW.

La probabile formazione: Alastra; Zazza, Poli, Silletti; Mogentale, Nazzaro Doumbia, Falasca; Rosafio, Curcio, Grande.
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Mercato in uscita, due addii pesanti in casa Team Altamura Mercato in uscita, due addii pesanti in casa Team Altamura Silletti e Doumbia resteranno sino a fine stagione
Team Altamura, impresa anche a Trapani con vittoria di misura Team Altamura, impresa anche a Trapani con vittoria di misura 4º risultato utile consecutivo e 3ª vittoria nelle ultime 3 trasferte. Raggiunta quota 30 punti
Team Altamura, terzo risultato utile consecutivo Team Altamura, terzo risultato utile consecutivo Con l'Atalante u23 un 1-1 equilibratissimo. Grande al 4° gol stagionale
Team Altamura ospita in casa i giovani dell’Atalanta Team Altamura ospita in casa i giovani dell’Atalanta Mister Mangia: “Squadra di altissimo livello, con giocatori di grande prospettiva.”
Team Altamura: battuta la Cavese, un’altra trasferta da incorniciare Team Altamura: battuta la Cavese, un’altra trasferta da incorniciare Rosafio e Grande regalano tre punti pesanti (1-2)
Team Altamura, in trasferta lo scontro diretto con la Cavese Team Altamura, in trasferta lo scontro diretto con la Cavese Mister Mangia: “Voglio massima attenzione e determinazione fin da subito"
Team Altamura, l’impresa a Crotone vale 3 punti preziosi Team Altamura, l’impresa a Crotone vale 3 punti preziosi Curcio sigla lo 0-1 negli ultimi 15 minuti e i biancorossi tornano alla vittoria
Team Altamura, trasferta complicata in Calabria: sfida al Crotone Team Altamura, trasferta complicata in Calabria: sfida al Crotone Mister Mangia: “Credo fortemente in questa squadra e in questo progetto”
Cavità sotterranee: chiusura stradale in via Parigi
5 febbraio 2026 Cavità sotterranee: chiusura stradale in via Parigi
Soccer Altamura: la under 19 beffata nel finale
5 febbraio 2026 Soccer Altamura: la under 19 beffata nel finale
Liceo Scientifico e Linguistico Federico II di Svevia: è la scelta giusta!
4 febbraio 2026 Liceo Scientifico e Linguistico Federico II di Svevia: è la scelta giusta!
Maltempo: ordinanza di chiusura di cimitero, ville e parchi
4 febbraio 2026 Maltempo: ordinanza di chiusura di cimitero, ville e parchi
Atletica: tanta partecipazione alla festa del cross
4 febbraio 2026 Atletica: tanta partecipazione alla festa del cross
Pendolari del trasporto pubblico: stop alla sperimentazione
4 febbraio 2026 Pendolari del trasporto pubblico: stop alla sperimentazione
Le mitiche Coppe del tennis esposte ad Altamura
3 febbraio 2026 Le mitiche Coppe del tennis esposte ad Altamura
Soccer Altamura, vittoria sofferta contro il Cagliari
3 febbraio 2026 Soccer Altamura, vittoria sofferta contro il Cagliari
Mercato in uscita, due addii pesanti in casa Team Altamura
3 febbraio 2026 Mercato in uscita, due addii pesanti in casa Team Altamura
Incidente in cui morì Nicolò Loporcaro, processo per omicidio stradale
2 febbraio 2026 Incidente in cui morì Nicolò Loporcaro, processo per omicidio stradale
Opposizione in presidio in consiglio comunale
2 febbraio 2026 Opposizione in presidio in consiglio comunale
Mozione di sfiducia, non ci sono i numeri
2 febbraio 2026 Mozione di sfiducia, non ci sono i numeri
© 2001-2026 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito può essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.