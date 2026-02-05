Team Altamura cerca continuità nel derby contro il Monopoli

Team Altamura - Monopoli25ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CVenerdì 6 Febbraio 2026, ore 20:30Altamura, Stadio ''Tonino D'Angelo''Nella sera di venerdì 6 febbraio 2026, allo stadio "Tonino D'Angelo" va in scena un altro importante turno di campionato per il Team Altamura, chiamato ad affrontare il Monopoli nella 25ª giornata della Serie C Sky Wi-fi Girone C. La gara mette di fronte due squadre che si contendono punti preziosi in classifica: i biancorossi di Mister Mangia cercano conferme dopo la vittoria con il Trapani, mentre i biancoverdi vengono da una vittoria interna e puntano a consolidare la loro posizione nel gruppo medio-alta della classifica. L'unico precedente stagionale tra le due formazioni è il match d'andata, terminato 1-1, un segno della competitività degli scontri diretti tra Altamura e Monopoli.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "La prossima partita sarà sicuramente complicata, perché il Monopoli è un'ottima squadra. Hanno cambiato qualche interprete, ma la squadra gioca un buon calcio, è ben allenata e ha degli interpreti di qualità. È una squadra organizzata, che sa stare in campo e che attraversa un buon momento di forma. La partita è sicuramente molto difficile, anche perché parliamo di un derby e di una gara che richiederà grande attenzione sotto tutti gli aspetti. Il Monopoli sta facendo un campionato importantissimo: si è privato di due pedine importanti nella scorsa sessione di mercato, ma è stato bravo a sostituirle degnamente, continuando a mantenere equilibrio e identità.""Io sono contento del modo in cui stanno lavorando questi ragazzi. È da tanto che lavorano bene e si meritano queste soddisfazioni, perché nulla è stato regalato e tutto è arrivato attraverso il lavoro quotidiano. Non ho mai fatto previsioni o tabelle: ho sempre detto ai ragazzi che bisogna ragionare una partita alla volta, senza guardare troppo avanti. Dobbiamo essere ben piantati a terra, focalizzati sulla realtà, continuare a lavorare con umiltà e pensare soltanto a fare quello che serve, partita dopo partita." ha poi proseguito il mister.In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Stanno piano piano rientrando tutti. L'emergenza che abbiamo avuto nell'ultimo periodo si sta un pochettino normalizzando. C'è ancora qualche situazione in dubbio, un paio di giocatori che conoscete anche voi, e faremo le ultime valutazioni. Domani mattina vedremo." Appuntamento, dunque, per venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 20:30 per Team Altamura-Monopoli, allo stadio "Tonino D'Angelo" di Altamura e visibile su Sky e NOW.La probabile formazione: Alastra; Zazza, Poli, Silletti; Mogentale, Nazzaro Doumbia, Falasca; Rosafio, Curcio, Grande.