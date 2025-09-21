Team Altamura, buona prova di forza contro il Trapani

5ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CTeam Altamura - Trapani 1-1Un punto a testa tra Team Altamura e Trapani al "Tonino D'Angelo" di Altamura. Finisce 1-1, in gol Vazquez per i granata nel primo tempo, Rosafio per i biancorossi nel secondo.I biancorossi scendono in campo così: 12. Viola; 30. Nazzaro, 13. Poli, 21. Mogentale; 18. Silletti (C), 4. Dipinto, 32. Lepore, 16. Grande; 10. Curcio, 14. Simone, 7. Rosafio.A disposizione: Franco, Crimi, Zazza, Florio, Esposito, Nicolao, Spina, Ortisi, Fasanelli, DimolaPrimi venti minuti di equilibrio assoluto tra le due compagini, fino al minuto 22 con i primi squilli del Trapani: sinistro da fuori di Vazquez che però termina alto e replica 2 minuti dopo Grandolfo con un diagonale sinistro che termina molto largo. Al 33esimo altra occasione per Vazquez, fotocopia di quella di Grandolfo al 24esimo. Al minuto 44 cede il fortino biancorosso e il Trapani sblocca il match portandosi in vantaggio grazie alla rete del numero 9 Vazquez, successivamente ammonito per essersi tolto la maglietta nell'esultanza. Dopo 3 minuti di recupero, l'arbitro chiude così il primo tempo sullo 0-1 per i granata.Ricomincia il secondo tempo e al minuto 51 ci prova Rosafio da fuori area col sinistro ma il portiere del Trapani non si fa cogliere impreparato. Al 54esimo occasione per Curcio su assist di Rosafio e velo di Simone, ma il tiro trova una deviazione e finisce in corner. Primi due cambi per Mister Mangia: escono Simone e Mogentale per far posto a Ortisi e Zazza. Al minuto 74 pareggio meritato per il Team Altamura, sinistro di Rosafio che termina precisamente all'angolino. Minuto 77 si infiamma la partita, ammoniti per scintille Ortisi e Celeghin. Sulla punizione scaturita dal fallo ci prova Lepore ma parata facile per il portiere granata. A poco meno di 10 dalla fine, Florio prende il posto di Rosafio, che esce tra gli applausi dei tifosi biancorossi. Minuto 86 ammonito per i granata Di Noia per fallo su Dipinto. Sulla ripartenza ammonito per i biancorossi Silletti per fallo tattico. Qualche minuto dopo per i biancorossi subentra Crimi al posto di uno stremato Dipinto. Concessi 4 minuti di recupero dal direttore di gara. Al minuto 92 Florio si divora il gol che può valere 3 punti spedendo alto un tiro a circa 11 metri dalla porta. Finisce dunque 1-1 tra Team Altamura e Trapani, con i biancorossi attualmente a quota 5 punti in classifica e terzo risultato utile consecutivo.Appuntamento in settimana, Mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 20:30 per Monopoli-Team Altamura, valevole per la 6ª giornata di campionato Serie C Sky Wi-Fi.