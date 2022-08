Team Altamura, buona la prima

Buona la prima per la Team Altamura che in questa stagione si presenta rinnovata nella dirigenza e nei vertici societari, con un raggruppamento di imprenditori locali che hanno varato un progetto pluriennale.Prima gara ufficiale per la Coppa Italia: in trasferta, allo stadio Franco Salerno XXI Settembre, la squadra allenata da Ciro Ginestra ha superato i padroni di casa del Fc Matera 0-1. Decisiva la rete di Caputo nel primo tempo. Vincendo il turno preliminare, per il primo turno della competizione il 28 agosto la squadra biancorossa affronterà la Fbc Gravina allo stadio D'Angelo.In settimana, inoltre, sono stati ufficializzati i calendari. La Team esordirà in trasferta il 4 settembre, a Cava de' Tirreni, contro la Cavese, già avversaria di tante sfide in passato. Il campionato terminerà il 7 maggio con la trasferta a Nardò. Le gare contro le squadre delle città vicine sono così calendarizzate:25 settembre Team Altamura-Fbc Gravina;20 novembre Matera - Team Altamura;29 gennaio 2023 Fbc Gravina-Team Altamura;2 aprile 2023 Team Altamura-Matera.