Team Altamura, bella vittoria contro il forte Casarano

Risultato finaleTeam Altamura - Casarano 1-0Con una rete di Spano nel primo tempo, i biancorossi incassano tre punti importanti. Una bella vittoria contro il forte Casarano, costretti a fermare la loro marcia. Indirettamente il Taranto ringrazia la Team Altamura per questa possibilità di poter allungare il passo.////////Notizia pre-partitaParole d'ordine: nessun timore reverenziale. La Team Altamura non teme alcuna contendente. Oggi pomeriggio, al "D'Angelo", si gioca la gara contro il forte Casarano. Al momento, secondo la classifica provvisoria - in cui non si tiene conto delle tante partite rinviate - i salentini sono la seconda forza del girone.Una partita molto impegnativa per i biancorossi. Domenica sono tornati in campo con molta grinta, dopo più di un mese di stop forzato a causa dei vari casi di positività al Covid-19, ormai archiviati.C'è rammarico per il risultato finale. Un pareggio raggiunto dal Sorrento a tempo praticamente scaduto, su rigore. Tanto che la società ha diramato un comunicato in cui lamenta una disparità di trattamento arbitrale che penalizza la società rispetto a tutti i sacrifici finora fatti.