Team Altamura: base societaria più larga e nuovo presidente

Ritorno dell'allenatore Ciro Ginestra. Nuova base societaria, più larga. Cambio al vertice. Queste le novità in rapida successione sulla Team Altamura che ha costruito un nuovo assetto societario per la serie D in cui Filippo Direnzo è il nuovo presidente, al posto di Michele Calia che aveva comunicato in modo ripetuta la volontà di disimpegnarsi o di passare la mano, anche se resta tra i soci.Questo viene comunicato oggi dalla Team: "Dopo alcuni giorni di trattativa, e grazie al grande lavoro svolto in questi anni dal presidente Michele Calia e dai dirigenti Angelo Continisio e Nico Squicciarini, la Team Altamura annuncia l'ingresso di nuovi soci, che a partire da oggi diventano parte integrante del nuovo progetto calcistico altamurano. Con l'arrivo dei nuovi soci, tutti imprenditori del territorio, la base societaria si allarga in modo esponenziale, modificato anche l'assetto societario ed il quadro dirigenziale, a cominciare dalla nomina del nuovo presidente, l'imprenditore altamurano Filippo Direnzo".I soci sono: Renzo Bolognese, Beppe Piccininni, Filippo Simone, Michele Calia, Carlo Scarabaggio, Francesco Ninivaggi e Gianni Picerno, Michele Cannito, Angelo Continisio, Michele Calia (già presidente), Luca Perrulli, Nico Squicciarini, Carlo Plantamura, Filippo Piccininni, Filippo Farella, Luca Genco e, appunto, il nuovo presidente Filippo Direnzo. I nuovi soci appartengono a svariati settori dell'economia locale: mobile imbottito, trasporti, servizi, impianti, edilizia, ecc.A giudicare dai commenti sui social, questo annuncio è stato accolto favorevolmente dalla tifoseria che ora sognano un campionato ambizioso.