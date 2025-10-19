Team - Potenza
Team - Potenza
Calcio

Team Altamura: arriva il Picerno, serve la vittoria

Mister Mangia: “Partita che va affrontata con determinazione"

Altamura - domenica 19 ottobre 2025 0.19
Team Altamura - Picerno
10ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone C
Domenica 19 Ottobre 2025, ore 20:30
Altamura, Stadio "Tonino D'Angelo"

Importante sfida al D'Angelo per Team Altsamura. I biancorossi, reduci dalla sconfitta in trasferta (4-0) a Benevento, attualmente occupano il 15esimo posto in classifica dopo 9 giornate (1V, 4N, 3P) con 8 punti.
Nella città murgiana arriva il Picerno, attualmente al 14° posto in classifica con 9 punti e reduce dalla sconfitta in casa contro la Casertana (0-2).

Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Non tengo conto dei numeri perché dobbiamo essere consapevoli che c'è stato un cambio di allenatore e questo sicuramente porta comunque una reazione da parte di una squadra quando succede questo, quindi noi dobbiamo essere consapevoli e partire col mettere in campo almeno la stessa determinazione se non di più di quella che metteranno in campo i nostri avversari e poi cercare di portare la partita su i binari che sono più congeniali a noi e sapendo che poi la partita come al solito è fatta di momenti."

"Domani è una partita importante, come saranno importanti tutte quelle che ci aspettano da qui, sono state importanti quelle prima adesso più passano e più sono importanti quelle che da qui ci porteranno alla sosta di dicembre, senza il minimo dubbio, quindi domani è una gara che giochiamo da noi e sicuramente una gara che va affrontata con tutto quello che serve. É chiaro che dobbiamo avere l'atteggiamento giusto intanto a prescindere, è chiaro che ci deve dare fastidio quello che è successo domenica perché poi le partite si possono perdere però ci da fastidio perderle con questi numeri. Noi abbiamo fatto qualche errore di troppo, però li abbiamo analizzati nel modo corretto e poi hanno lavorato nel modo corretto anche questa settimana." ha poi analizzato il mister riguardo anche l'ultimo match disputato.

Mister Mangia ha poi proseguito l'analisi così: "Forse qualcosina può mancare, però questa è la situazione, dobbiamo pensare a fare i punti adesso, non si può tornare indietro ed è la stessa cosa che dico sempre ai ragazzi, anche individualmente, quando succede qualcosa in cui pensano di aver avuto alcune situazioni in cui avrebbero potuto far meglio, bisogna farne tesoro e cercare di portare a casa in altre gare quello che magari si è lasciato in giro fino ad ora."

In conclusione, il mister ha fatto nuovamente il punto sugli infortunati e indisponibili: "Assente Agostinelli, che ha un problema fisico e poi su altri giocatori vediamo un po', domani mattina faremo un piccolo allenamento e vediamo un po' come sta qualche altro giocatore che ha avuto qualche acciacco."  Appuntamento, dunque, domenica 19 ottobre 2025 ore 20:30 per Team Altamura-Picerno, al "D'Angelo" e visibile su Sky al canale 211 e 253 e NOW.
  • Team Altamura
Altri contenuti a tema
Team Altamura: sconfitta da pronostico ma fa male Team Altamura: sconfitta da pronostico ma fa male Nulla da fare in trasferta a Benevento, netta sconfitta (4-0)
Team Altamura, mister Mangia: “Benevento una delle favorite" Team Altamura, mister Mangia: “Benevento una delle favorite" Biancorossi impegnati nella trasferta in Campania
Team Altamura, ottima reazione contro il Potenza Team Altamura, ottima reazione contro il Potenza I biancorossi, sotto 0-2 all’intervallo, pareggiano 2-2
Team Altamura, serve prova di carattere contro il Potenza Team Altamura, serve prova di carattere contro il Potenza Mister Mangia: “Serve dare continuità alle prestazioni e ai risultati"
Team Altamura, a Latina un pari senza emozioni Team Altamura, a Latina un pari senza emozioni Termina 0-0. Per i biancorossi è il quarto pareggio
Team Altamura in trasferta a Latina Team Altamura in trasferta a Latina Mister Mangia: “Ultime prestazioni positive” 
Team Altamura, terzo pareggio consecutivo Team Altamura, terzo pareggio consecutivo A Monopoli termina 1-1. A Tirelli risponde Ortisi. 
Team Altamura, a Monopoli senza pubblico Team Altamura, a Monopoli senza pubblico Turno infrasettimanale in serie C. Il pre-partita del tecnico Mangia
Soccer Altamura maschile: buon inizio in Coppa
19 ottobre 2025 Soccer Altamura maschile: buon inizio in Coppa
Coppia di coniugi di Altamura coinvolta in incidente in autostrada, morto l'uomo
18 ottobre 2025 Coppia di coniugi di Altamura coinvolta in incidente in autostrada, morto l'uomo
Incidente mortale sul lavoro a Torino, azienda altamurana in lutto
18 ottobre 2025 Incidente mortale sul lavoro a Torino, azienda altamurana in lutto
Settimana delle scarpette rosse, il tema è la violenza economica
18 ottobre 2025 Settimana delle scarpette rosse, il tema è la violenza economica
Bonus di 500 euro: ad Altamura hanno diritto quasi 2700 famiglie
17 ottobre 2025 Bonus di 500 euro: ad Altamura hanno diritto quasi 2700 famiglie
Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
17 ottobre 2025 Soccer Altamura: sfida alle abruzzesi del Francavilla
Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
17 ottobre 2025 Truffe a donne 90enni, due arresti dopo inseguimento su statale Matera-Altamura
Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
16 ottobre 2025 Censimento delle abitazioni e della popolazione: iniziate le operazioni
Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire
16 ottobre 2025 Nuova fase del programma Città amica dell'autismo, è importante aderire
Un progetto universitario per Campo 65
16 ottobre 2025 Un progetto universitario per Campo 65
Allerta meteo per pioggia
15 ottobre 2025 Allerta meteo per pioggia
Peggiora la crisi idrica, Aqp riduce ancora la pressione nella rete
15 ottobre 2025 Peggiora la crisi idrica, Aqp riduce ancora la pressione nella rete
© 2001-2025 Edilife. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questo sito pu� essere riprodotta senza il permesso scritto dell'editore. Tecnologia: GoCity Urban Platform.
AltamuraLife funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.