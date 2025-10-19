Team Altamura: arriva il Picerno, serve la vittoria

Importante sfida al D'Angelo per Team Altsamura. I biancorossi, reduci dalla sconfitta in trasferta (4-0) a Benevento, attualmente occupano il 15esimo posto in classifica dopo 9 giornate (1V, 4N, 3P) con 8 punti.Nella città murgiana arriva il Picerno, attualmente al 14° posto in classifica con 9 punti e reduce dalla sconfitta in casa contro la Casertana (0-2).Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "Non tengo conto dei numeri perché dobbiamo essere consapevoli che c'è stato un cambio di allenatore e questo sicuramente porta comunque una reazione da parte di una squadra quando succede questo, quindi noi dobbiamo essere consapevoli e partire col mettere in campo almeno la stessa determinazione se non di più di quella che metteranno in campo i nostri avversari e poi cercare di portare la partita su i binari che sono più congeniali a noi e sapendo che poi la partita come al solito è fatta di momenti.""Domani è una partita importante, come saranno importanti tutte quelle che ci aspettano da qui, sono state importanti quelle prima adesso più passano e più sono importanti quelle che da qui ci porteranno alla sosta di dicembre, senza il minimo dubbio, quindi domani è una gara che giochiamo da noi e sicuramente una gara che va affrontata con tutto quello che serve. É chiaro che dobbiamo avere l'atteggiamento giusto intanto a prescindere, è chiaro che ci deve dare fastidio quello che è successo domenica perché poi le partite si possono perdere però ci da fastidio perderle con questi numeri. Noi abbiamo fatto qualche errore di troppo, però li abbiamo analizzati nel modo corretto e poi hanno lavorato nel modo corretto anche questa settimana." ha poi analizzato il mister riguardo anche l'ultimo match disputato.Mister Mangia ha poi proseguito l'analisi così: "Forse qualcosina può mancare, però questa è la situazione, dobbiamo pensare a fare i punti adesso, non si può tornare indietro ed è la stessa cosa che dico sempre ai ragazzi, anche individualmente, quando succede qualcosa in cui pensano di aver avuto alcune situazioni in cui avrebbero potuto far meglio, bisogna farne tesoro e cercare di portare a casa in altre gare quello che magari si è lasciato in giro fino ad ora."In conclusione, il mister ha fatto nuovamente il punto sugli infortunati e indisponibili: "Assente Agostinelli, che ha un problema fisico e poi su altri giocatori vediamo un po', domani mattina faremo un piccolo allenamento e vediamo un po' come sta qualche altro giocatore che ha avuto qualche acciacco." Appuntamento, dunque, domenica 19 ottobre 2025 ore 20:30 per Team Altamura-Picerno, al "D'Angelo" e visibile su Sky al canale 211 e 253 e NOW.