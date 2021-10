Team Altamura ancora a secco in casa

S'interrompe la striscia di tre partite utili per la Team Altamura che non riesce ancora a vincere sul proprio campo. Al "D'Angelo" passa il Francavilla (0-1). I lucani erano in serie negativa e proprio sul terreno di gioco dell'Altamura riprendono la loro marcia.La Fc Francavilla ha ottenuto il massimo risultato senza strafare. La rete del vantaggio e della vittoria è arrivata all'8' della ripresa con un gol di Ferrante.Delusione in casa biancorossa per questo nuovo stop casalingo. E domenica prossima gara molto difficile, in trasferta a Bitonto contro la capolista.