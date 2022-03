Team Altamura, amara trasferta lucana

Amara trasferta lucana per la Team Altamura che torna a mani vuote da Francavilla in Sinni. Risultato finale: Francavilla - Team Altamura 1-0. Decisiva la rete di Milillo sul finire del primo tempo. La Team ha fronteggiato bene i padroni di casa ma è mancato il guizzo, non c'è stata la giocata in grado di fare la differenza per raggiungere il pareggio. Onore al merito al Francavilla che sale al secondo posto in classifica.Si è giocata la 27esima giornata. Una domenica in cui altre contendenti hanno fatto passi avanti: vincono il Casarano a Bitonto, il Bisceglie a spese della Mariglianese in trasferta, il Brindisi contro il Nola e il Rotonda contro il Fasano.Mercoledì la Team di nuovo in campo per il recupero con il Nardò.