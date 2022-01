Team Altamura, altro rinvio per casi Covid

Non riparte ancora il campionato per la Team Altamura. Secondo rinvio consecutivo di gara: dopo quella con il Casarano, in programma domenica scorsa, per casi Covid nella squadra salentina, è la volta della partita di domenica prossima in programma a Nardò per la prima giornata di ritorno. Anche in questo caso il rinvio è stato chiesto dal Nardò per casi Covid nella formazione leccese.Rinvio consentito dal dipartimento interregionale della Lega nazionale dilettanti, senza fissazione della nuova data e quindi ancora da calendarizzare.Il Nardò ha comunicato che sono stati rilevati "diversi casi Covid in squadra" e che "i ragazzi e i componenti del gruppo squadra contagiati sono comunque in buona salute. Nel rispetto del protocollo, si é proceduto alla richiesta di rinvio della gara".Da calendario, la Team tornerà in campo il 2 febbraio, a Gravina, nella riproposizione del derby murgiano che all'andata è stato vinto dalla Fbc.