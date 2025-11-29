Team Altamura, al “D’Angelo” arriva il Sorrento

Team Altamura - Sorrento16ª Giornata Serie C Sky Wi-Fi Girone CSabato 29 Novembre 2025, ore 17:30Altamura, Stadio "Tonino D'Angelo"Il Team Altamura è reduce dal pareggio (1-1) a Siracusa agguantato in extremis dai siculi, valso però a mantenere il 14esimo posto e domani ospita in terra murgiana il Sorrento, la cui ultima vittoria risale a un mese e mezzo fa, precisamente il 12 Ottobre ed è reduce da tre sconfitte di fila nelle ultime tre partite e attualmente al 17esimo posto. Negli ultimi cinque confronti tra Team Altamura e Sorrento in Serie C, i biancorossi hanno vinto una volta, così come il Sorrento, mentre le altre tre sono terminate in parità. L'ultimo incrocio tra queste due squadre si è giocato a gennaio 2025 ed è finito 1-1.Nella conferenza stampa alla vigilia del match, si è espresso il Mister biancorosso Devis Mangia: "La chiave è sempre quella di avere l'atteggiamento corretto, sappiamo il valore dei nostri avversari, vediamo un po' come verranno a giocarsi la partita, perché hanno giocato in modo differente tra la prima gara col nuovo mister e la gara di Coppa, però poi le partite di questo girone sono sempre molto simili, ci sono dei momenti che vanno ben interpretati, dovremmo essere bravi a interpretarli, dovremmo essere bravi a fare una partita pulita dal punto di vista tecnico, ordinata, queste sono le cose principali. La squadra sta a posto, sapendo che entriamo nell'ultimo mese prima della sosta, quindi la squadra è nelle condizioni di poter fare una partita importante come è necessario fare, con intelligenza, con l'atteggiamento giusto che non deve mai mancare, con l'approccio giusto.""Io invito sempre la mia squadra ad avere il massimo equilibrio nelle gare e anche quando analizziamo le partite, poi dopo ognuno le analizza come gli pare, io le analizzo come dico io. Secondo me abbiamo fatto una gara nel primo tempo molto buona nella fase di non possesso, non concedendo nulla all'avversario, a parte una situazione in pieno recupero, siamo riusciti ad andare in vantaggio, abbiamo costruito un paio di situazioni dove dovremmo essere un po' più bravi dal punto di vista tecnico, proprio dal punto di vista della qualità della giocata, nel secondo tempo abbiamo fatto meno bene, ci siamo abbassati, però bisogna anche riconoscere un po' i valori dell'avversario ogni tanto perché Siracusa è una squadra che la partita precedente in casa ha dato 4 gol a una squadra di alta classifica, è una squadra che ha dei valori importanti, quindi io mi tengo il risultato, sappiamo che vanno migliorate alcune cose, abbiamo analizzato tutto, anche il gol che abbiamo subito e ne faremo tesoro." ha poi analizzato il mister ritornando sul match di sabato scorso.Il mister ha poi allargato sui due nuovi innesti ufficializzati settimana scorsa, Doumbia e Suazo: "Se sono qui vuol dire che hanno le qualità per esserci, perché se no non sarebbero qui. Poi per quanto riguarda lo spazio, un ragazzo (Doumbia, ndr) è già entrato nella gara di Siracusa, stanno lavorando con noi, hanno delle qualità, delle caratteristiche ben definite e sono convinto che daranno un contributo a questa squadra come lo stanno dando tutti i giocatori che fanno parte di questa rosa. Suazo invece sta lavorando, ha fatto quattro allenamenti effettivi con la squadra perché la settimana scorsa è arrivato proprio all'ultimo, abbiamo deciso di portarlo comunque per fargli già respirare il clima della squadra perché è parte integrante subito di questo gruppo. Sta lavorando, come dicevo prima è un giocatore che ha delle caratteristiche ben definite, chiaro che deve abituarsi a questa categoria, deve abituarsi a questa squadra, devono conoscersi. Stesso discorso che facevo all'inizio anno quando sono arrivati i giocatori all'ultimo momento, dicevo dateci un po' di tempo per far sì che questi ragazzi si conoscano tra loro, adesso è la stessa cosa, lui dovrà conoscere i suoi compagni e i suoi compagni dovranno capire bene le sue caratteristiche."In conclusione, il mister ha sciolto i dubbi sugli infortunati e indisponibili: "Non è convocato Rosafio, non è disponibile, così almeno siamo chiari ed evitiamo… Gli altri sono tutti disponibili, al netto che c'è sempre poi ancora qualche ora da qui alla partita, però al momento sono tutti disponibili, eccetto Rosafio." Appuntamento, dunque, per sabato 29 novembre 2025, alle ore 17:30 per Team Altamura-Sorrento, visibile su Sky e NOW.La probabile formazione(3-5-2): 12. Viola; 18. Silletti (c), 13. Poli, 32. Lepore; 21. Mogentale, 44. Franco / 6. Doumbia, 8. Crimi, 4. Dipinto, 16. Grande; 10, Curcio, 14. Simone.