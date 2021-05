Team Altamura "abbonata" ai pareggi

Finisce ancora una volta con un pareggio la gara della Team Altamura. Recuperata l'ultima partita, a suo tempo rinviata causa Covid. Al "D'Angelo" contro la Puteolana (ultima in classifica) la Team non va oltre 1-1.Un bel gol di Spano in apertura di ripresa rincuora l'Altamura di poter tornare alla vittoria. Poi il pareggio della squadra campana con Guarracino.La Team non vince dal 14 aprile, gara in casa contro la Fbc Gravina. Nelle ultime sei gare, un autentico tour de force, ha collezionato cinque pareggi e subito una sconfitta. La stanchezza inevitabilmente ha fatto la sua parte ma ciò non toglie che sono davvero tanti i punti persi per strada, nella corsa per i play-off.