Team Altamura: a Monopoli per farsi valere

𝗠𝗢𝗡𝗢𝗣𝗢𝗟𝗜 - 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔27^ Giornata - Serie C NOWDomenica 16 febbraio 2025Ore 17:30Stadio "Vito Simone Veneziani" MonopoliDopo il passo falso casalingo contro il Giugliano, Team Altamura ha di nuovo fame di punti. La lotta per la salvezza è sempre aperta e bastano un paio di "giornate no" per ritrovarsi di nuovo in zona pericolo. Per ora la squadra di Di Donato occupa una posizione nella zona cuscinetto tra i play-off e i play-out ma il margine di sicurezza è di soli tre punti.Per questo non si guarda in faccia nessuno, anche perché nel girone C di serie C non ci sono risultati scontati e la classifica sarà incerta sino al termine.Anche il Monopoli è in cerca di riscatto dopo il ko casalingo contro il Catania e vuole rifarsi subito. In trasferta ci saranno molti tifosi altamurani, nel limite imposto di un massimo di 300. Sono stati organizzati dei pullman.Oggi il tecnico dell'Altamura terrà la consueta conferenza della vigilia in cui molto probabilmente ribadirà un concetto che finora è sempre stato sottolineato: l'obiettivo era ed è uno solo, raggiungere la quota salvezza prima possibile, senza pensare ai play-off.