Team Altamura, a Latina un pari senza emozioni

Al "Francioni" di Latina, regna l'equilibrio nella sfida tra Latina e Team Altamura. La gara termina a reti inviolate, 0-0.I ragazzi di Mister Devis Mangia sono scesi in campo così: 12. Viola; 18. Silletti (c), 13. Poli, 4. Dipinto; 30. Nazzaro, 21. Mogentale, 32. Lepore, 16. Grande; 10. Curcio, 24. Ortisi, 14. Simone.A disposizione: Agostinelli, Crimi, Franco, Florio, Esposito, Zazza, Nicolao, Dimola, Turi.Partono bene i biancorossi, col primo squillo di Dipinto al 3º minuto al limite dell'area ma la palla termina fuori. Episodio curioso e alquanto raro al minuto 14, gioco interrotto per infortunio del direttore di gara principale che viene prontamente sostituito dal quarto uomo. Al minuto 38, Mister Mangia gioca la prima card FVS per un presunto fallo da rigore in area avversaria ma per il direttore di gara non c'è nulla. Vengono concessi, naturalmente, 8 minuti di recupero e al termine di essi, dopo perfetto equilibrio, si va negli spogliatoi sul risultato di 0-0.Nella seconda frazione di gioco, al 50º, Riccardi trova una splendida traiettoria su punizione ma Viola è attento ed effettua una gran parata. Minuto 55, dopo una bella azione da sinistra a destra, incrocia Grande ma il portiere nerazzurro para deviando in angolo. Primo giallo al 58º, in maniera molto ingenua, per Riccardi del Latina. Primi due cambi per Mister Mangiq, esce Ortisi per Zazza e Simone per Florio.Al 62º ammonito Nazzaro per il Team Altamura e occasione Latina al 65º, Ekuban serve Ercolano che calcia col sinistro ma Viola anche stavolta è attento e si rifugia in angolo. Altri due cambi biancorossi: esce Nazzaro per Franco e Grande per Crimi. Secondo giallo per i nerazzurri al minuto 73 per Marenco. 6 minuti dopo ammonito anche Crimi per il Team Altamura. Giallo anche per Mister Devis Mangia all'84º per proteste su un fallo subito da Crimi non fischiato. Ultimo cambio per i biancorossi, esce Mogentale per far posto a Nicolao. Concessi 5 minuti di recupero e, a 1 dal termine, Nicolao commette fallo e viene ammonito anch'egli.Finisce dunque a reti inviolate al "Francioni" di Latina, 0-0 tra nerazzurri e biancorossi.Team Altamura che sale attualmente al 12esimo posto in classifica con 7 punti. Appuntamento ora per domenica 5 ottobre 2025, alle ore 17:30 per Team Altamura - Potenza, valevole per l'8ª giornata di Serie C Sky wi-fi.