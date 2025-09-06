Team Altamura
Calcio

Team Altamura a caccia della prima vittoria

Dopo i ko di Caserta e contro il Crotone

Altamura - sabato 6 settembre 2025 18.27
𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗧𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔 - 𝗖𝗔𝗩𝗘𝗦𝗘
3^ Giornata - SerieC Skywifi
Domenica 7 settembre 2025, ore 20:30
Stadio "Tonino D'Angelo" Altamura

Team Altamura a caccia del riscatto dopo le prime due sconfitte di campionato (tre se si aggiunge la Coppa Italia) e sette gol subiti nelle gare di Caserta (1-3) e nella brutta sconfitta interna contro il Crotone (0-4). In settimana il tecnico Mangia ha analizzato con la squadra tutto ciò che non ha funzionato. Nel frattempo si è chiuso il mercato, senza ulteriori novità.

In conferenza stampa pre-partita sono intervenuti l'allenatore Devis Mangia e il ds Matteo Lauriola.

Le dichiarazioni di Mangia
"Nella gara contro il Crotone sono stati fatti degli errori, pur riconoscendo la qualità dell'avversario. Dobbiamo far tesoro di ciò che non è stato fatto bene e mettere a frutto nella prossima partita nel modo corretto.

"Il problema nostro è aver preso tanti gol in due partite. Questo non va bene. Sappiamo di essere ancora in fase di costruzione, alcuni giocatori hanno avuto problemi durante la preparazione e altri sono arrivati a lavori in corso, però dobbiamo capire che dobbiamo essere più presenti, attenti, nella fase di non possesso.

C'è stato l'atteggiamento giusto in settimana. Si è lavorato su ciò che non è stato fatto in modo corretto.

Circa la Cavese, per Mangia si tratta di "un avversario che ha qualità, un'idea chiara, delle individualità che si possono esaltare nel contesto di squadra. Come tutte le squadre di questo girone".

Le dichiarazioni di Lauriola
"L'organico è stato costruito su uomini di esperienza, che questo campionato lo hanno fatto da protagonisti fino all'anno scorso, con un mix di giovani di sicuro valore. Bisogna dare la fiducia e il giusto tempo. Questa è una rosa adeguata per affrontare un campionato difficile. I risultati arriveranno.

Per Lauriola, il pesante ko con il Crotone è stato "un brutto incidente di percorso" e in allenamento questa settimana "la squadra ha reagito".
