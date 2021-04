Team Altamura, a Bitonto un altro pari

Un pareggio a Bitonto per una buona Team Altamura. Recuperata oggi la gara valida per il recupero della 21ª giornata. Partita molto equilibrata tra due squadre in lotta per conquistare un posto nei play-off della serie D.Dopo un primo tempo con entrambe le squadre molto concentrate e con poche occasioni da gol (la Team ne ha avute un paio), il pareggio è stato sbloccato all'inizio della ripresa da una rete di Tedesco. Dopo 21 secondi, ha portato in vantaggio con un gol di testa, su cross di Lorenzo. I padroni di casa hanno riportato la contesa in parità con una rete di Triarico.Dopo lo stop casalingo contro il Picerno, che ha interrotto la striscia positiva, la Team riparte con un punto. Tutto sommato un risultato giusto che rispecchia i valori in campo e la determinazione di entrambe le squadre. Sono altri i pareggi o le gare su cui recriminare.Con questo recupero, la Team ha quasi azzerato il conto arretrato. Manca solo la gara, al "D'Angelo", contro la Puteolana.