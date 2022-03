Team Altamura, 1-1 con il Casarano

Team Altamura - Casarano 1-1La Team Altamura recupera una delle due gare rinviate circa due mesi fa per i casi Covid. In casa ottiene un punto contro il Casarano. Le reti di Rizzo per i salentini al 40' del primo tempo; il pari è firmato da Tedesco all'8' del secondo tempo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo.Una gara equilibrata tra i biancorossi guidati da Leo Dibenedetto e i salentini dell'ex Monticciolo. Il pareggio fotografa l'andamento della gara in cui nessuna delle due squadre ha prevalso.Un periodo di gare ravvicinate per la Team Altamura. Un altro punto in classifica, tutto è utile nella lotta per la salvezza che vede un'ammucchiata: ben nove squadre sono racchiuse in un intervallo di 8 punti. In questo mercoledì di recuperi il Nola e il Rotonda hanno guadagnato la posta piena. La contesa è sempre molto aperta, la classifica resta corta e quindi ci sarà da lottare in ogni gara.