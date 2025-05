Sogno della serie A: Soccer Altamura in finale

Sarà Pero contro Soccer Altamura l'atto finale della Final Four con in palio l'ultimo posto per la serie A di calcio a 5 femminile,. Nella prima semifinale, andata in scena al Carispost di Cesena, le lombarde del Pero hanno superato per 2 a 0 la Virtus Romagna, guadagnando la finale nel secondo tempo. Non si è giocata, invece, la seconda semifinale, in programma alle ore 19:00 tra l'Athena Sassari e la Soccer Altamura. La squadra sarda non si è presentata consegnando alle biancorosse il biglietto per la finale.La sfida tra Pero e Soccer Altamura non è una sfida inedita: le due squadre si sono affrontate nel terzo turno dei play-off della passata stagione e in quell'occasione ebbe la meglio la squadra lomarda, soprattutto grazie alla vittoria casalinga per 3 a 0 e nonostante la sconfitta per 3 a 1 nella partita di ritorno. Il Pero, poi, conquisto anche le final four ma, poi, decise di rinunciare all'iscrizione alla Serie . Per la Soccer Altamura, invece, quella di domani è una partita che potrebbe entrare nella storia dello sport cittadino: mai prima d'ora una squadra di calcio a 5 altamurana ha raggiunto la massima serie. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 15:00 con diretta sul canale Youtube della Divisione Calcio a 5.