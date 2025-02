Soccer in coppa Italia: "Tutti al palazzetto"

domenica 2 febbraio, ore 17:00Palazzetto Piccinni, AltamuraTutti al palazzetto. La Soccer Altamura invita gli sportivi a essere presenti alla gara di coppa Italia in programma nel pomeriggio di domani, alle 17, contro Levante Caprarica. Già un'ora prima la società biancorossa organizza un momento di intrattenimento per bambini e per gli sportivi, al fine di creare la giusta atmosfera delle partite che contano. La Soccer, con la guida di Colaianni e le nuove scelte di mercato da parte del presidente Carlo Benedetto, si è trasformata rispetto a quella di inizio stagione ed è in un buon momento.Infatti nel campionato di serie B e seconda dopo la Roma. Il campionato si ferma, appunto, per dare spazio alla coppa Italia.