Soccer, che impresa: battute le campionesse d'Italia

È una vittoria che profuma di impresa e che resterà impressa nella stagione della Soccer Altamura. Al PalaPiccinini le biancorosse, per la 9^ giornata del campionato di Serie A Tesys, superano 2-1 le campionesse d'Italia in carica dell'Okasa Falconara, al termine di una gara di enorme sacrificio, personalità e maturità, decisa a 23 secondi dalla sirena dal gol di Cintia Pereira.Sin dalle prime battute il tema è chiarissimo: l'Okasa Falconara, forte del tricolore sul petto, tiene il pallino del gioco con una pressione costante; la Soccer risponde con ordine, compattezza e una fase difensiva impeccabile, pronta a colpire con cinismo. E il piano gara funziona subito. Dopo poco più di un minuto, il mancino illuminante di Vanessa Pereira pesca Matijević sola in area: la girata della bomber croata è letale e porta avanti le biancorosse, gelando le campionesse d'Italia.La supremazia territoriale dell'Okasa Falconara cresce con il passare dei minuti, ma la Soccer difende con orgoglio e determinazione, concedendo pochissimo. Polloni è attenta e reattiva, decisiva nel finale di primo tempo sul tentativo di Isa Pereira. All'intervallo è ancora 1-0 per le padrone di casa. Ad inizio ripresa arriva il pareggio delle campionesse d'Italia: Isa Pereira serve Elpidio, che trova la deviazione vincente per l'1-1. L'Okasa Falconara aumenta i giri del motore e prova a far valere tutta la propria qualità, ma la Soccer non arretra di un centimetro. Polloni si esalta con due interventi su Elpidio, mentre il sinistro di Ferrara sfiora l'incrocio. Quando il match sembra avviato verso il pari, la Soccer piazza il colpo da grande squadra. A due minuti dal termine Carturan salva su Cintia Pereira, ma a 23 secondi dalla fine la brasiliana si prende la scena: conclusione velenosa, pallone non trattenuto e rete che vale una vittoria storica contro le campionesse d'Italia.Un successo che va oltre i tre punti: la Soccer le campionesse d'Italia, le aggancia al quinto posto a quota 16 e lancia un messaggio forte a tutta la Serie A. Contro le regine d'Italia, le biancorosse hanno dimostrato di poter giocare, soffrire e vincere da vere grandi. Matematica, anche, la qualificazione alle final eight di Coppa Italia. Adesso, comunque, testa al prossimo match: sabato le biancorosse faranno visita al Montesilvano Futsal Club, una partita da vincere per proseguire il trend positivo.TabellinoSerie A Tesys – 9^ giornata️ Soccer Altamura – Okasa Falconara 2-1Soccer Altamura: Polloni, Cataldo, Pascual, Sabatino, Pezzolla, C. Pereira, Kubaszek, Papangelo, V. Pereira, Matijević, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.Okasa Falconara: Carturan, Ferrara, Pereira, Baladin, Elpidio, Kondo, Colucci, Loth, Ciccale, Pirro, Gregori, Bordacchini. Allenatore: Giulia Domenichetti.‍️Arbitri: Domenico De Candia (Molfetta) e Davide Plutino (Reggio Emilia).️Cronometrista: Sergioantonio Di Gregorio (Molfetta).Marcatrici: 1′ 18" pt T. Matijević (SA); 1′ 28" st A. Elpidio (OF), 19′ 37" st C. Pereira (SA).Ammonite: Pereira (OF).Falli: 2-0, 3-2.