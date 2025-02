Soccer Altamura vola in Coppa

SOCCER ALTAMURA – LEVANTE CAPRARICA 2-0Soccer Altamura: Luzi, Ferreira, De Marco, Difonzo, Laluce, Plevano, Mezzatesta, Costa, Papangelo, De Castro, Liuzzo. Allenatore: Raffaele Colaianni.Levante Caprarica: De Souza Oselame, Campilungo, Primitivo, De Carlo, Vizcaino, Doria, Sevilla , Pampo, Privitera, Cucurachi, De Souza, Lazzari. Allenatore: Lucia Anna Campanile.Arbitri: Cristoforo Corsini di Taranto e Carlo Alberto Tomasi di Taranto.Cronometrista: Giovanni Papapicco di Molfetta.Reti: 0'33" st Costa (SA), 1'33" st Mezzatesta (SA).Ammonite: Vizcaino (LC).Espulse: 0'39" st Vizcaino (LC), per doppia ammonizione.Falli: 2-2, 4-1.Serviva una vittoria per continuare a coltivare il sogno Coppa Italia è così è stato per la Soccer Altamura che questo pomeriggio ha affrontato e sconfitto, per 2 a 0, il Leveante Caprarica, partita valida per la 3^ giornata del Girone G del trofeo nazionale di Serie B femminile. Tre punti meritati per la squadra altamurana che ha giocato con il piglio della grande squadra, colpendo quando ne avuto l'opportunità e mantenendo la porta inviolata.Il primo squillo della partita arriva dopo un paio di minuti di gioco con Mezzatesta che, lanciata in contropiede da Castro, sola contro il portiere calcia incredibilmente a lato. La squadra biancorossa continua a spingere e al 7', nel giro di pochi secondi, si rende pericolosa per due volte, entrambe con tiri dalla distanza di Mezzatesta, deviati dalla neo arrivata in maglia giallonere, la brasiliana Oselame. Un minuto dopo ci prova Castro, tiro a volo su schema d'angolo, con salvataggio quasi sulla linea di un difensore, mentre al 12' ci prova Ferreria con una botta dalla distanza che sfiora l'incrocio. Subito dopo primo acuto delle ospiti con De Souza ma Luzi risponde presente, mentre l'ultimo acuto della prima frazione è di Mezzatesta che, al 18', con una bella girata trova ancora la risposta di Oselame.Nella ripresa, partenza a fulmicotone della Soccer che dopo 33 secondi sblocca il risultata: Mezzatesta se va in bello stille sulla fascia destra e serve a centro area Bethina che non ha nessuna difficoltà ad insaccare. Passano pochissimi secondo ed ecco un altro episodio decisivo: Vizcaino, già ammonita, commette fallo, meritandosi il secondo giallo e la conseguente espulsione. Ne approfittano le padrone di casa che poco dopo un minuto e mezzo di gioco raddoppiano con Mezzatesta che, su assist dalla destra di Bethina, supera l'incolpevole Oselame. Sotto di due gol, mister Campanile decide di mandare in campo Doria come quinta di movimento, ma è la Soccer a sfiorare nuovamente la rete con Castro che, approfittando della porta sguarnita, con un pallonetto dalla sua area, centra la traversa. Un minuto dopo altra occasione per Castro che ottimamente imbeccata con un lancio a tagliare il campo di Plevano non riesce a superare il portiere brasiliano. Il primo vero tiro in porta delle ospiti arriva solo all'8' con una conclusione dalla distanza di De Souza deviato in angolo da Luzi, poco dopo, invece, è Plevano a non concretizzare un uno contro uno. Il levante insiste con il quinto uomo ma la Soccer non si scompone e al 14' va vicina al gol con una bella conclusione di Ferreira indirizzata sotto l'incrocio ma deviata in angolo dal portiere. Un minuto più tardi, ultima vera chance per le ospiti con Privitera che sbatte contro Luzi. Nell'ultima parte di partita, la Soccer Altamura si difende con ordine, non correndo pericoli: finisce 2 a 0.Grazie a questa vittoria, la Soccer Altamura sale al secondo posto nella classifica del girone G, agganciando a quota quattro punti la WFC Grottaglie e a due punti di distanza proprio dal Levante Caprarica. Nel prossimo turno di Coppa, in programma tra due settimane, la squadra murgiana farà visita alla Golden Eye Aradeo C5, fanalino di coda ancora senza punti.