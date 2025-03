Soccer Altamura vola alle finali di Coppa Italia

SOCCER ALTAMURA – VIRTUS CAP SAMMICHELE 5-1Soccer Altamura: Luzi, Lorusso, Ferreira, De Marco, Difonzo, Laluce, Plevano, Mezzatesta, Costa, Papangelo, De Castro, Piccolini. Allenatore: Raffaele Colaianni.Virtus Cap San Michele: Antonaci, Milano,Protopapa, De Filippis, Fatiguso, Mazzuoccolo, Cangiano, Susca, Pugliese, Mancini, Loconsole. Allenatore: Giancarlo Berardi.Arbitri: Carlo Alberto Tomasi di Taranto e Edoardo Di Gregorio di Taranto.Cronometrista: Alessia Giada Invidia di Taranto.Reti: 00'59" pt Cangiano (VC), 1'31" pt Plevano (SA), 17'39" st Costa (SA); 9'20" st De Castro (SA), 11'18" st Costa (SA), 12'21" st Ferreira (SA).Domenica difficile da dimenticare quella appena trascorsa per la Soccer Altamura femminile che, grazie alla vittoria ottenuta sulla Virtus Cap San Michele, entra tra le migliori otto squadre che, ad aprile, si contenderanno la vittoria della Coppa Italia del campionato si Serie B femminile. Poco da dire sulla partita in se stessa, un dominio da parte della squadra altamurana, impostasti per 5 a 1, nonostante il solito inizio ad handicap.Per questa partita decisiva mister Colaianni si affida la quintetto iniziare consueto, con Luzi a difendere i pali, Castro centrale di difesa, Plevano e Mezzatesta in banda, e Bethina in avanti. Le ospiti rispondono con Antonaci, Pugliese, De Filippis, Cangiano e Mazzuoccolo. Math scoppiettante sin dalle prime battute che, però, vede la Virtus Cap San Michele passare in vantaggio: non è ancora terminato il primo giro di lancette quando Cangiano, sulla destra sfugge alla marcatura di De Castro e tira in porta, non impeccabile Luzi e palla in rete. La risposta altamurana, comunque, non si fa attendere: passano appena una trentina di secondi e Bethina si trova sola contro Antonaci che respinge sui piedi di Plevano che insacca a porta vuota. La Soccer insiste ma il sorpasso tarda ad arrivare. Al 5' ci prova Bethina con una bella girata, Mancini, subentrata ad Antonaci, devia in angolo, due minuti dopo botta dalla distanza di Plevano, Antonaci, rientrata in capo, si allunga e devia in angolo. Segue una lunga fase in cui la Soccer continua a mantenere il possesso palla mentre la Virtus Cap cerca di difendersi con ordine. La partita riprende quota nei muniti finali e, infatti, al 16', Bethina, dopo un'azione in velocità della Soccer, si trova a tu per tu con Antonaci che, però, riesce a respingere il suo tiro da distanza ravvicinata, quasi stesso copione due minuto dopo quando, sugli sviluppi di un angolo di Mezzatesta, Castro tenta la battuta a rete che si trasforma in un assist per Bethina che, questa volta, non sbaglia e porta in vantaggio la squadra biancorossa.Nella ripresa, la Soccer Altamura entra in campo con un atteggiamo più convinto e nei primi due minuti di gioco va vicina la tris per due volte, la prima con Castro che centra la base del palo al termine di un'azione confusa nell'area ospite, la seconda con Bethina, palo esterno con un diagonale da posizione defilata. Al 5' si fa rivedere in avanti la Virtus Cap con un tiro di De Filippis deviato in angolo da Luzi, poi è solo Soccer. Al 6' Antonaci sbaglia il disimpegno lasciando la porta sguarnita, Plevano non ne approfitta calciando fuori, poi al 10' arriva il meritato terzo gol: Castro conquista palla sul limite dell'area e calcia in allungo con la palla che si infila nell'angolino basso alla sinistra di Antonaci. Due minuti dopo arriva anche il quarto gol con Bethina che, dopo aver ricevuto palla sulla fascia destra, scappa ad un'avversaria e con un destro in diagonale infila Antonaci. Altro giro di lancette e altro gol: Ferreira riceve palla sulla mediana, avanza di qualche metro e con un tiro dalla distanza mette la palla sotto l'incrocio dei pali. Nei munti finali di partita, la Virtus Cap prova la carta del portiere di Movimento ma la Soccer Altamura si difende con ordine e, così, il risultato non cambia più.Per la Soccer Altamura, dunque, un traguardo storico: per la prima volta, infatti, una squadra altamurana di calcio a 5 si qualifica per l'atto finale di una competizione nazionale, le Final Eight di Coppa Italia di Serie B femminile che andranno in scena tra il 4 e il 6 aprile a Fasano e a Mola di Bari. Nelle prossime settimane ci sarà il sorteggio che decreterà gli accoppiamenti per i quarti di finale. Le altre squadre qualificate sono Pero, campione in carica, Women Roma, PSB Irpinia, Team Scaletta, Virtus Romagna e Atletico Chiaravalle.