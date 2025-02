Soccer Altamura: vittoria travolgente in Coppa

Il passaggio di turno in Coppa si deciderà contro la Virtus CapPartita senza storia quella andata in scena questo pomeriggio al Palazzetto dello Sport di Aradeo tra le padrone di casa della Golden Eye Aradeo C5 e la Soccer Altamura, valida per la 4^ giornata del girone G di Coppa Italia di serie B femminile. Troppa la differenza tecnica tra le due squadre. Eloquente il risultato, 10 a 0 per la squadra altamurana che la dice lunga sull'andamento della partita.A strappare la partita ci pensa bomber Bethina che, dopo meno di tre minuti di gioco, dalla fascia destra, con una sassata di sinistro trova l'incrocio dei pali. Il raddoppio arriva poco dopo con il primo gol di giornata di Ferreira. La giocatrice verdeoro si ripete all'8'. Il monologo altamurano anche nei minuti successivi quando mister Colaianni decide di mandare in campo le giocatrici che nelle ultime uscite aveva visto poco il campo, come capitan Difonzoche, dopo un po' di tempo, ritrova finalmente il gol poco dopo l'11' di gioco con un tiro di punta dalla distanza che si infila nell'angolino basso alla sinistra del portiere. Due minuto dopo arriva anche il primo sigillo stagionale della più giovane del gruppo, Miriana Papangelo che, servita a centro area da un passaggio illuminante di Castro, non sbaglia. Nella seconda parte di frazione, la Soccer si limita a controllare, con qualche sortita offensiva mentre le padrone di casa tentano, senza successo, la carta del portiere in movimento.Nella ripresa il risultato cambia dopo meno di un minuto di gioco con Ferreira che, con un gran botta dalla distanza, trova la tripletta personale. La Golden Eye, rispetto alla prima frazione, è un po' più intraprendente e, infatti, sfiora il gol al 3' con Sabato che, complice la decisiva deviazione di Luzi, coglie la traversa, subito dopo, però, Bethina rimette le cose in chiaro: la giocatrice brasiliana, da pivot di razza, riceve palle spalle alla porta, si gira velocemente e, di sinistro, segna il gol del 7 a 0. Pochi secondi dopo, la stessa Bethina, approfittando della porta vuota con le padrone di casa in campo con il quinto di movimento, rimpingua il proprio bottino personale. La squadra altamurana continua a spingere e fiora in più di un occasione il gol, mentre sul fronte opposto è De Oliveira a chiamare in causa Luzi. Qualche minuto dopo, mister Colaianni, visto il risultato decide di concedere un po' di riposo anche al portiera con Piccolini che fa il suo esordio stagionale. La neo entrata si comporta egregiamente fermando alcuni tentativi delle padrone di casa che al 14' subiscono il nono gol questa volta ad opera di De Marco che si incunea nell'area avversaria e con un tiro potente non lascia scampo al portiere. La numero sette biancorossa si ripete poco dopo quando, dopo una triangolazione con Difonzo, segna il gol del 10 a 0. Negli ultimi quattro minuti di partita, la Soccer cerca qualche altro affondo ma il risultato non cambia più.Archiviata questa facile trasferta, complice la vittoria della Levante Caprarica contro la WFC Grottaglie, la Soccer Altamura si giocherà il passaggio del turno nell'ultima giornata, in programma tra un mese esatto, in casa contro la Virtus Cap San Michele, mentre il Levante osserverà un turno di riposo. Adesso, comunque, fari nuovamente puntanti sul campionato, con la Soccer Altamura che domenica prossima farà visita proprio alla Virtus Cap.GOLDEN EYE ARADEO C5 – SOCCER ALTAMURA 0-10Golden Eye Aradeo: Pama, Fersini, Massa, Garcia, Longo, De Oliveira, Rizzo, Sabato, Gerardi, Scarcia, Marra, Reali. Allenatore: Agostino Scumbarruto.Soccer Altamura: Luzi, Lorusso, Ferreira, De Marco, Difonzo, Costa, Laluce, Plevano, Papangelo, Castro, Mezzatesta, Piccolini. Allenatore: Raffaele Colaianni.Arbitri: Edoardo Di Gregorio di Taranto e Tommaso Traetta di Molfetta.Cronometrista: Samuele Rampino di Lecce.5'Reti: 2'25" pt Costa (SA), 3'46" pt Ferreira (SA), 7'52" pt Ferreira (SA), 11'04" pt Difonzo (SA), 12'19" pt Papangelo (SA); 0'40" st Ferreira (SA), 2'46" st Costa (SA), 4'05" st Costa (SA), 13'04" st De Marco (SA), 16'02" st De Marco (SA).Ammonite: Laluce (SA).Falli: 0-3, 2-3.