Soccer Altamura, vittoria sofferta contro il Cagliari

Vittoria più sofferta del previsto per la Soccer Altamura, che nella 15ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile supera il Cagliari al termine di una gara ricca di emozioni. Avanti di tre reti, le biancorosse si fanno clamorosamente rimontare, ma nei minuti finali è Cintia Pereira a firmare il gol che vale tre punti pesantissimi.L'avvio è positivo per le altamurane, subito pericolose con un bel diagonale di Pezzolla che si stampa sul palo. Con il passare dei minuti, però, il Cagliari cresce e con Pellegry, due volte, e Aresu chiama Polloni a interventi decisivi. All'8′ la Soccer torna a farsi vedere: lancio lungo sulla sinistra per Vanessa Pereira, assist a centro area per Szostak, ma Ricottini risponde con grande prontezza. Il vantaggio arriva poco prima della metà del primo tempo: corner dalla destra di Kubaszek, conclusione al volo di Vanessa Pereira che diventa un assist involontario per Pezzola, brava a superare Ricottini. La Soccer insiste e al 13′ trova il raddoppio: Szostak lancia il contropiede, dialoga con Kubaszek e firma il 2-0. Nel finale di frazione il Cagliari prova a riaprire la partita, ma il risultato non cambia.Nella ripresa le padrone di casa ripartono con grande determinazione e al 5′ calano il tris: punizione indiretta dal limite, tocco per Vanessa Pereira che insacca sotto la traversa. Sul 3-0 il Cagliari si gioca la carta del portiere di movimento. Inizialmente la Soccer regge, ma al 9′ arriva il primo grande pericolo: Cintia Pereira salva sulla linea su tiro di Galvez, poi Polloni si supera su Mendes e Virdis. La pressione ospite aumenta e al 14′ Galvez accorcia le distanze con una splendida acrobazia che risolve una mischia in area. Passa meno di un minuto e il Cagliari è di nuovo in partita: Pellegry calcia da lontano, il tiro diventa un assist per Galvez che, di tacco, beffa Polloni. Al 16′ arriva anche il pareggio: fallo di mano in area di Cintia Pereira, rigore trasformato con freddezza da Virdis. La Soccer accusa il colpo e rischia addirittura di capitolare, ma Pellegry spreca incredibilmente il possibile 3-4. Poco dopo arriva l'episodio decisivo: azione personale di Cintia Pereira, che arriva al limite e con un sinistro chirurgico firma il 4-3 facendo esplodere il pubblico. Nel finale il Cagliari tenta l'assalto disperato, ma il risultato non cambia più.Con questa vittoria, la seconda consecutiva, la Soccer Altamura conferma il proprio status di matricola terribile in un campionato estremamente competitivo, attestandosi in quarta posizione. Nel prossimo turno trasferta durissima sul campo del Tiki Taka Francavilla, che insegue le biancorosse a sole due lunghezze.TabellinoSerie A Tesys – 14^ giornata️Soccer Altamura Cagliari 4-3Soccer Altamura: Polloni, Pascual, C. Pereira, V. Pereira, Pezzolla, Cataldo, Szostak, Kubaszek, Papangelo, Di Reda, Nicoletta, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.Cagliari: Ricottini, Aresu, Pellegry, Galvez, Virdis, Mendes, Furno, Dessi, Orrù, Cerbone, Carboni, Canu. Allenatore: Moreno Giorgi.️Arbitri: Francesco Saverio Mancuso (Lamezia Terme) e Antonio Dan Campanella (Venosa).️Cronometrista: Cristoforo Corsini (Taranto).Marcatrici: 9'20" pt Pezzolla (S), 12'13" pt Szostak (S); 4′ 37" st V. Pereira (S), 10′ 14" st Galvez (C), 14'10" st Galvez (C), 14′ 52" st Virdis (C, rig.), 17′ 10" st C. Pereira (S).Ammonite: Kubaszek. C. Pereira (S); Pellegry (C).Falli: 3-3, 2-2.