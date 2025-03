Soccer Altamura: vittoria facile ad Aradeo

Golden Eye Aradeo C5: Fersini, Massa, Orlando, Garcia, De Oliveira, Sabato, Scarcia, Longo Marra, Reali, Palma. Allenatore: Agostino Sciumbarruto.Soccer Altamura: Luzi, Lorusso, Ferreira, De Marco, Difonzo, Pereira Da Costa, Laluce, Plevano, Papangelo, De Castro, Piccolini. Allenatore: Raffaele Colaianni.Arbitri: Sergio De Gennaro di Molfetta e Antonio D'Addato di Barletta.Cronometrista: Daniele Spagnulo di Taranto:Reti: 0'28" pt De Oliveira (SA, aut.), 7'23" pt De Marco (SA), 8'03" pt De Marco (SA), 11'29" pt Ferreira (SA); 0'20" st Garcia (A), 2'09" Pereira Da Costa (SA).Decima vittoria consecutiva per la Soccer Altamura nel girone C del campionato nazionale di serie B femminile di calcio a 5. La squadra murgiana, impegnata in casa del fanalino di coda Golden Eye Aradeo C5 per la 16^ giornata, torna a casa con tre punti conquistati in maniera abbastanza agevole. 1 a 5 il risultato finale di un match il cui esito non è mai stato in discussione, un risultato che poteva essere ancora più rotondo senza le parate tante parate del portiere di casa, in giornata di grazia.Partenza a razzo della Soccer Altamura che dopo nemmeno mezzo minuto di gioco è giù in vantaggio: su una palla messa in diagonale da Lorusso per Da costa, la tocca De Oliveira che supera l'incolpevole Fersin. A differenza di quanto avvenuto nella partita in coppia, la squadra altamurana soffre un po' di più e infatti il raddoppio arriva solo all'8' con De Marco che riceve palla da Castro sugli sviluppi di una rimessa laterale e mette la palla sotto l'incrocio dei pali. La numero sette in maglia biancorossa si ripete poco dopo quando, su palla di Ferreira dalla banda destra, da due passi mette a segno la personale doppietta. La squadra di casa cerca di reagire, alzando il pressing ma è ancora la Soccer a passare: siamo al 12' quando Fersini dice di no per due volte a De Marco ma non può nulla sul tiro dal limite dell'area di Ferreira, brava a riconquistare immediatamente palla. Poco dopo, arriva il primo tiro in porta della squadra salentina con De Oliveira che ci prova dalla distanza ma Luzi non si fa sorprendere, sul fronte opposto ancora protagonista Fersini che si salva sui tentativi di Difonzo, Papangelo, De Marco e Ferreira. Fatto sta che il risultato non cambia più: si va negli spogliatoi con la Soccer avanti per 4 a 0.L'inizio di ripresa è favorevole all'Aradeo che dopo una manciata di secondi di gioco riesce ad accorciare le distanze con Garcia brava a deviare in rete, forse con l'aiuto della mano, un cross dalla destra di De Oliveira. La Soccer Altamura reagisce da grande squadra e poco dopo due minuti di gioco ristabilisce le distanze grazie ad un tocco sottomisura di Bethina su assist dalla destra di De Marco. La giocatrice verdeoro potrebbe ripetersi qualche minuto dopo ma questa volta Fersini respinge di piede, mentre sul successivo tentativo di Plevano è De Oliveira a salvare quasi sulla linea. Dall'altra parte, invece, è Luzi a negare la gioia del gol a De Oliveira, stessa cosa fa ancora Fersini con una tempestiva uscita che nega a De Marco la gioia della tripletta, per poi ripetersi con una bella parata su tiro dalla distanza di Ferreira. Lo show del portiere di casa prosegue poco dopo quando riesce ad opporsi a Bethina. La squadra murgiana tenta ancora più volte la via del sesto gol ma Fersini si fa trovare pronta e nei minuti finali di partita rischia di subire il secondo gol ma Piccolini, subentrata nel frattempo a Luzi, riesce ad opporsi egregiamente an paio di tentativi di Longo. L'ultima emozione della partita la porta ancora De Marco, sicuramente la migliore tra le biancorosse, che con Fersini battuta, trova il palo a negargli la tripletta.Soddisfatto, mister Raffaele Colaianni che ha così commentato: "Queste sono le partite più insidiose perché se le vinci passano inosservate ma se le perdi rischi di compromettere tutto. Per questo le ragazze sono entrate col giusto piglio nel mettere in chiaro subito le intenzioni e direi che il 5 a 1 ci sta molto stretto, visti i pali colpiti e almeno una decina di parate importanti del portiere avversario. Da oggi siamo matematicamente secondi e non è poco visto l'inizio. Da martedì testa alla Coppa".A due giornate dal termine della regular season, infatti, la Soccer Altamura porta a nove i punti di vantaggio rispetto alla WFC Grottaglie, terza, mantenendo quattro punti di svantaggio rispetto alla Women Roma che ormai ha la vittoria del girone in tasca. Tra due domeniche la squadra della capitale sarà ospite della Soccer, prima però c'è da conquistare la final eight di Coppa Italia: domenica prossima al PalaPiccinni la squadra biancorossa ospita la Virtus Cap San Michele con l'obbligo di vincere.