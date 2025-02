Soccer Altamura: vittoria e primo posto solitario

AUDAX RUTIGLIANO: Desimini, Palazzo, Grieco, Amodio, Mineccia, Cannone, Squeo, Palumbo, Didonato, Franco, Gridi, Lopriore. All. Belviso,SOCCER ALTAMURA: Chironna, Giorgio, Tafuni, Santacroce, Maino S., Tancredi, Gramegna M., Picerno, Berloco, Laddaga, Ragone, Disabato. All. De Candia.ARBITRO: Tanisi di Lecce.RECUPERO: 1' pt - 2' stRETI : 31' Santacroce (SA), 36' Laddaga (SA), 50' Didonato (AR), 56' Maino S. (SA), 60+1' Palazzo (AR).AMMONITI : Chironna (SA), Santacroce (SA), Picerno (SA), Tafuni (SA), Squeo (AR).La Soccer Altamura vince ancora, nel recupero della tredicesima giornata contro l'Audax Rutigliano, e allunga momentaneamente di tre punti, al comando della classifica, sulle inseguitrici San Ferdinando C5 e Monte Sant'Angelo C5.Sul sintetico di Rutigliano, le due squadre si sono affrontate a viso aperto senza risparmiarsi, offrendo un bello spettacolo ai tanti tifosi accorsi. Durante il primo tempo le due difese hanno la meglio e si arriva al duplice fischio con le reti inviolate e pochi pericoli dalle parti di Desimini e Chironna. Il secondo tempo, a differenza del primo regala gol ed emozioni agli spettatori; si comincia dopo un minuto con un bellissimo triangolo tra Maino, Laddaga e Santacroce, con ques' ultimo, che imbeccato a centro area mette in rete la palla del vantaggio altamurano. Al 6' Laddaga, prima è lesto e furbo a procurarsi un rigore ineccepibile, poi freddo a trasformarlo portando il risultato sullo 0-2. A metà ripresa bella azione dei padroni di casa e Chironna si supera con una super parata, sicuramente il gesto tecnico più bello della gara, sul tiro a botta sicura di Palazzo. A dieci dalla fine, con cinque uomini di movimento, l' Audax accorcia le distanze con Didonato, che chiude una lunga azione segnando un gol facile facile. La Soccer Altamura non si scompone e prova a difendere con ordine la costante manovra avversaria con cinque uomini e, al 56', Maino Stefano ruba palla davanti alla sua area e fa rotolare in rete la palla che vale l' 1-3. Il finale è tutto di marca Audax, che segna il gol del 2-3 nel primo minuto di recupero con Palazzo. Negli ultimi istanti di gara Chironna si supera ancora e permette ai ragazzi di mister Grimaldi di tornare a casa con tre punti importantissimi, che portano gli altamurani a quota 39 punti, frutto di 13 vittorie su 17 partite giocate.