Soccer Altamura: Vito Pestrichella di nuovo in biancorosso

Un ritorno di cuore in C2 maschile

Altamura - giovedì 11 dicembre 2025 8.32 Comunicato Stampa
"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Cantava così Antonello Venditti in "Amici mai" nel 1991 e, a distanza di 34 anni, questa frase non potrebbe calzare meglio per raccontare l'ultimo, emozionante ritorno in casa Soccer Altamura.

Dopo anni lontano dalla sua città, trascorsi sui campi della Lombardia a crescere, maturare e imporsi come uno dei pivot più solidi della categoria, Vito Pestrichella torna finalmente a vestire una maglia altamurana: un cerchio che si chiude, un legame che non si è mai spezzato. Per il sodalizio guidato dal presidente Carlo Benedetto si tratta di un innesto prezioso, non solo per le sue qualità tecniche e la sua esperienza, ma per ciò che rappresenta: l'orgoglio di un altamurano che torna a casa per dare tutto alla squadra della sua città. Queste le sue prime parole da nuovo giocatore della Soccer Altamura: " Tornare a calpestare il parquet di casa mi emoziona e mi riporta indietro nel tempo, dove è nata la passione per questo sport meraviglioso, inoltre farlo con gli amici di sempre ha un sapore ancora piú bello! Credo inoltre, che la rosa sia molto competitiva, sono sicuro che con una mentalità vincente, grinta, gruppo e sacrificio ci toglieremo grandi soddisfazioni! Vi aspetto al palazzetto sabato."
