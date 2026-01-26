Soccer Altamura vince in rimonta, importante successo in trasferta

Nel 14° turno del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile, la Soccer Altamura conquista una vittoria sofferta in trasferta contro il Kick Off, imponendosi 4-3 a San Donato Milanese. Le biancorosse, sotto per 2-3 nel primo tempo, hanno mostrato determinazione e qualità, riuscendo a completare una rimonta emozionante.Il Kick Off parte forte e passa subito in vantaggio: dopo poco più di tre minuti Baldassarri calcia una punizione quasi da metà campo, Polloni non trattiene e Manieri realizza da distanza ravvicinata. Le padrone di casa insistono e al 7′ raddoppiano: Borges dalla sinistra serve De Sousa che segna senza difficoltà. La Soccer prova a scuotersi: al 9′ Szostak serve in verticale Vanessa Pereira, ma la Pepe devia in angolo. È solo il preludio al gol che arriva poco oltre metà frazione: contropiede di Kubaszek che allarga per Pezzolla, palla sul secondo palo e Matijević non sbaglia, realizzando il 2-1. Poco dopo, però, il Kick-Off ristabilisce le distanze con Borges che sorprende la difesa avversaria e insacca sul secondo palo. Le biancorosse provano immediatamente a reagire è al 15′ Cintia Pereira sfiora il palo, poi, sul proseguimento dell'azione Pezzolla firma il 3-2 con un preciso tiro sotto l'incrocio alla sinistra di Pepe. Nel finale di frazione, nuovo brivido per la Soccer con De Sousa centra il palo mentre Borges è fermata da Polloni.La ripresa inizia sotto il segno della soccer che, dopo poco il primo minuto di gioco riesce a pareggiare: contropiede di Cintia Pereira che, dopo aver scambiato con Matijević, insacca con un preciso rasoterra. Nel minuti successivi le occasioni si susseguono: Coppari calcia potente sopra la traversa, Szostak prova da posizione defilata ma Pepe devia in angolo, mentre Manieri ci prova senza fortuna. All'8′ Borges sfiora la traversa con un bel pallonetto, due minuti dopo il gol del sorpasso altamurano: altro contropiede lanciato da Cintia Pereira che scambia nuovamente con Matijević e segna il gol del vantaggio. Le padrone di casa non ci stanno e, infatti, al 16′ ci vuole un grande riflesso di Polloni prima su De Sousa, poi sul tentativo di tap-in di Bovo. Nel finale il Kick-Off tenta il tutto per tutto con il portiere in movimento, senza riuscire a ribaltare il risultato.Con questa vittoria in rimonta, la Soccer Altamura si mette definitivamente alle spalle il k.o. di sette giorni fa a Bitonto, rilanciando le proprie ambizioni in classifica. Domenica prossima, dopo due trasferte consecutive, tornerà al PalaPiccinni per ospitare il Cagliari.TabellinoSerie A Tesys – 14^ giornata️Kick Off Soccer Altamura -Kick Off: Pepe, Borges, Bovo, Coppari, De Souza Arruda, Baldassarri, Discaro, Donadoni, Manieri, Sesti, E. Teani, V. Teani. Allenatore: Riccardo Russo.Soccer Altamura: Polloni, Pezzolla, Matijević, V. Pereira, C. Pereira, Nicoletta, Tedeschi, Cataldo, Szostak, Sabatino, Kubaszek, Valente. Allenatore: Vincenzo Tassielli.‍️Arbitri: Paolo Lorenzo Galanti (Pescara) e Alessandro Desogus (Carbonia).️Cronometrista: Angelo Bulone (Milano).Marcatrici: 3'14" pt Manieri (K), 6'15" pt De Souza Arruda (K), 11'15" pt Matijević (S), 11'39" pt Borges (K), 14'15" pt Pezzolla (S); 1'03" C. Pereira (S), 10'21" st C. Pereira (S).Ammonite: Bovo, Manieri, Borges (K); Kubaszek, Matijević (S).Falli: 3-2, 1-4.