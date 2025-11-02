Soccer Altamura vince ancora, superato il Rutigliano

Continua a volare la Soccer Altamura, che nella terza giornata di campionato espugna il campo dell'Azetium Rutigliano con un convincente 1-3. Una prestazione di carattere e qualità, che conferma lo straordinario stato di forma della squadra biancorossa, ora a punteggio pieno con tre vittorie su tre gare disputate. Oltre alla solidità difensiva, i ragazzi allenati da Gallo e Grimaldi, hanno fatto vedere trame di gioco, che hanno strappato gli applausi dei tanti presenti al PalaLagravinese di Sammichele.Nei primi istanti di gara le due squadre si studiano e attendono entrambe la prima mossa, quindi, il primo squillo è di marca altamurana con Maiullari, che con un sinistro dal limite, manda la palla fuori di pochi centimetri. La risposta dei padroni di casa arriva solo da lanci lunghi alla ricerca del pivot Giampietro ma la coppia di ferro Tancredi-Vitale fanno buona guardia. Il gol altamurano altamurano arriva al 21' con Forte, che raccoglie una respinta corta della difesa, e batte Pavone con un tiro preciso dalla distanza non trattenuto dal portiere di casa. La reazione Azetium arriva negli ultimi istanti del primo tempo con Giampietro, che a tu per tu con Vitale, colpisce il palo con un tiro ravvicinato.L'Azetium riesce a trovare il pareggio ad inizio ripresa con Giampietro, che riceve palla da un lancio lungo del suo portiere, si gira su Tancredi e di sinistro batte imparabilmente Vitale, con un tiro che si infila all'incrocio dei pali. Al 7' Pavone, devia sul palo un tiro diretto all'angolino basso si Santacroce. La Soccer Altamura vuole vincere la gara e lo dimostra sfoderando una prestazione che fa divertire il pubblico presente. L' azione del secondo vantaggio altamurano è l'emblema del futsal e i biancorossi arrivano al gol dopo che tutti e cinque i componenti della squadra hanno toccato il pallone: Vitale per Maiullari, il laterale altamurano avanza e serve Forte sull' out di destra, tiro respinto di piedi dal portiere avversario e recupero di Maiullari, che sposta la palla sulla sinistra per Tancredi, che a sua volta, prima scambia con Lorusso Pasquale, poi serve Forte che insacca da pochi passi: chapeau! Sulle ali dell'entusiasmo, la Soccer Altamura chiude la pratica Azetium con Berloco, che con un diagonale di sinistro, non lascia scampo a Pavone e segna la rete dell' 1-3. I padroni di casa ci provano con il power play ma niente da fare, Vitale chiude la gara senza fare ulteriori sforzi.La prestazione offerta a Sammichele conferma la crescita costante della squadra, compatta in fase difensiva e pericolosa in avanti, con tutti gli interpreti pronti a dare il massimo per la causa comune. Il campionato è ancora lungo, ma il percorso intrapreso lascia ben sperare: la Soccer Altamura dimostra di avere una propria identità di gioco e la mentalità giusta per affrontare ogni sfida con coraggio e personalità. Ora l'obiettivo è dare continuità ai risultati e proseguire su questa scia positiva, con la consapevolezza che solo il lavoro, l'unione del gruppo e la fame di vittoria potranno continuare a fare la differenza.Azetium Rutigliano: Gicante, Cino, Lacoppola, Palmaroli, Lasorsa, De Vivo, Bratta, Grieco, Giustino, Giampietro, Novelli, Pvone. Allenatore: Belviso Roberto.Soccer Altamura: Chironna, Tafuni, Berloco, Santacroce, Maiullari, Lorusso P., Vitale, Tancredi, Forte, Lorusso M., Gramegna F., Picerno. Allenatori: Gallo Nicola e Grimaldi Rodolfo.Arbitro: Pierfrancesco Quaranta di Taranto.Reti: 21' pt Forte (SA), 3' st Giampietro (AR), 17' st Forte (SA), 19' st Berloco (SA).Falli: 2-1, 2-4.Ammoniti: Giampietro (AR), Novelli (AR), Tancredi (SA).