Soccer Altamura, vietato sbagliare

Archiviata la sconfitta nella prima storica partita casalinga in Serie A Tesys contro il Bitonto, la Soccer Altamura si è subito rimessa al lavoro per preparare la prossima partita: domenica 5 ottobre, per la terza giornata, la squadra biancorossa ospita la Kick Off. Per le Murgiane quella contro la squadra milanese è una partita da vincere assolutamente, dopo un inizio di stagione più complicato del previsto.Nello spogliatoio della Soccer Altamura, comunque, regna la fiducia. "Non è sicuramente l'inizio di campionato che ci aspettavamo noi, così come penso anche la società si sarebbe aspettata qualcosa di diverso – ammette Mariagrazia Pezzzolla –. Però bisogna credere nel processo, avere fiducia nel lavoro che stiamo facendo e continuare ad amalgamarci. Siamo ragazze provenienti da ambienti e squadre diverse, dobbiamo trovare la giusta quadra. Ma il potenziale c'è, e anche tanto. Già da domenica ci sarà un'altra Soccer in campo."Domenica al PalaPiccinni, con calcio d'inizio alle ore 17:30, arriverà la Kick Off, avversario tradizionalmente ostico e con un'identità precisa: "È una squadra molto giovane, molto dinamica, che gioca con il 4-0 ormai da tanti anni - ha aggiunto la calcettista biancorossa -. È un sistema rodato che permette loro di esprimere un bel calcio a cinque. Penso che sarà una partita veloce e divertente, e spero che nessuno si risparmi".L'attesa cresce anche per l'atmosfera che potrà regalare il pubblico altamurano: "Mi aspetto una partita piena di capovolgimenti di fronte e di occasioni - ha concluso la laterale -, Spero che ci sia lo stesso pubblico che abbiamo avuto domenica, che non ha mai smesso di cantare e di sostenerci fino alla fine. Il loro supporto è fondamentale. Dovremo riuscire a concretizzare le occasioni, perché è quello che ci è mancato contro il Bitonto: domenica questo potrà fare la differenza».