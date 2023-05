Soccer Altamura, una vittoria dal sapore amaro

Vittoria doveva e vittoria è stata per la Soccer Altamura che nell'ultima giornata del girone D del campionato nazionale di serie A2 femminile di calcio a 5 supera per 6 a 1 la Futsal Ragusa.Le ragazze allenate da Vincenzo Tassielli non partono con il piede giusto e dopo meno di tre minuti di gioco si trovano già sotto: discesa indisturbata sull'out sinistro di Vitale che scarica a centro ara per Difredi che insacca alle spalle di Sabatini. A rimettere le cose a posto ci pensa capitan Difonzo che, con un tiro dalla distanza, non potente ma preciso, pareggia. La Soccer insiste ma non riesce a scardinare la difesa ospita. A risolvere la situazione ci pensa, ancora una volta, Difonzo che, sugli sviluppi di un angolo, con un destro chirurgico porta avanti le altamurane. Da questo momento, partita in discesa per le biancorosse che, al 19', si portano su 3 a 1 grazie a Pedroso che, servita da Lorusso, si incunea nell'area e infila Abbate.La ripresa è un monologo altamurano e ad aprire le dance si pensa sempre Difonzo che, dopo una bella triangolazione con Pedroso, con un tiro dal limite dell'area realizza la tripletta personale. La Futsal Ragusa tenta una timida reazione, schierando il portiere di movimento, ma la Soccer controlla senza fatica e, anzi, poco oltre la metà frazione, allunga ulteriormente con Minafra che, quasi sulla linea di porta, devia in rete un pallonetto di Pedroso. Al 14' arriva il gol del definitivo 6 a 1 che porta la firma, tanto per cambiare, di Difonzo che, grazie alla complicità del portiere ospite, realizza il quarto gol personale con un altro tiro dalla distanza. Nell'ultima parte di partita la Soccer Altamura si limita ad amministrare il vantaggio e, infatti, il risultato non cambia più.La stagione della Soccer Altamura arriva così al capolinea, una stagione fatta di molti alti e di alcuni bassi, una stagione che rappresenta comunque un deciso passo in avanti per la squadra altamurana che, alla seconda stagione in A2, ha dimostrato valere abbondantemente la categoria. Per come sono andate le cose,Tabellino: Sabatini, Lorusso, Tragni, Carone, Difonzo, Pedroso, Minafra, Maffei, Rinaldi, Papangelo, Montecalvo. Allenatore: Tassielli.: Abbate, Sortino, Difredi, Navanzino, Matranga, Vitale, Militello, Gurrieri, Iacono, Di Benedetto. Allenatore: Martino.: 2'32" pt Difredi (FR), 5'30" pt Difonzo (SA), 15'12" pt Difonzo (SA), 18'13" pt Pedroso (SA); 2'30" st Difonzo (SA), 10'10" st Minafra (SA), 13'51" Difonzo (SA).: Giuseppe Squicciarini di Bari e Domenico Rescina di Bari.: Nicolò De Nicolo di Bari.: Militello (FR).: 3-3, 1-0.