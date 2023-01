Soccer Altamura, un pareggio con qualche rimpianto

Inizia con un pareggio il nuovo anno della Soccer Altamura. La squadra altamurana, impegnata al PalaPiccini contro la Cormar Segato Woman per la decima giornata del girone D del campionato nazionale di serie A2, anche senza bomber Pedroso, è riuscita a muovere la classifica, raccogliendo un punto preziosissimo in ottica salvezza, pur con qualche rimpianto.Reduce dal pareggio ottenuto a Lamezia nell'ultimo impegno del 2022, la Soccer Altamura si presenta a questo primo impegno del 2023 non al meglio della condizione e, infatti, oltre all'assenza di Raquel Pedroso, in distinta solo per onore di firma, mister Tassielli, nella settimana di avvicinamento alla partita, non ha potuto mai contare sulla squadra al completo, complici alcuni malanni di stagione che hanno colpito alcune giocatrici.La squadra altamurana, comunque, inizia la partita con il piglio giusto e dopo un paio di minuti di gioco si porta in vantaggio con Minafra che, dopo aver recuperato palla in zona d'attacco, fa secca Cacciola con un tiro da fuori area. La Soccer insiste e, dopo aver sfiorato il raddoppio con Difonzo, lo ottiene con Lorusso che realizza un calcio di rigore concesso per un fallo su Carone. Le altamurane sfiorano il tris con Papangelo che, ottimamente assistita da Difonzo, tenta lo scavetto senza trovare la porta. Nel momento migliore delle padrone di casa, la Comar accorcia le distanze con Laprevite che, sugli sviluppi di un angolo, supera Sabatini con una staffilata dai dieci metri. Le calabresi insistono e con Manti, tiro sul palo, sfiorano il pareggio.La ripresa si apre con un altro legno colpito ancora una volta da Manti, mentre sul fronte opposto è Difonzo a cercare la gloria personale con un tiro che sfiora l'incrocio. A questo punto della partita, sale in cattedra Sabatini che riesce a neutralizzare i tentativi di Foti e De Sarro. L'estremo difensore argentino si ripete per ben due volte al 7' ma nulla può sul terzo tentativo di Linza che mette la palla sotto la traversa, ristabilendo, così la parità. Le calabresi insistono e ci provano ancora con De Sarro ma prima Sabatini, poi Lorusso, salvano la porta altamurana. Al 12' un altro prodigioso intervento del portiere biancorosso che, in bello stile, devia in angolo una gran botta da fuori Di Sarro, mentre due minuti dopo ecco un episodio che avrebbe potuto cambiare le sorti dell'incontro: Carone, lanciata in contropiede, tenta di superare con un pallonetto Cacciola che, però, tocca la sfera con la mano, meritandosi il cartellino rosso. La superiorità numerica, però, non è sfruttata a dovere dalle altamurane che, anzi, a pochi secondi dalla sirena finale, vengono graziate da Linza che, da distanza ravvicinata, tira a lato.Grazie a questo pareggio, la Soccer Altamura allunga sulla zona retrocessione ma, allo stesso tempo perde terreno dalla quarta posizione, adesso distante sei lunghezze, distacco, questo, la esclude definitivamente dalla corsa per l'accesso alla Coppa Italia di categoria. Domenica prossima, intanto, si chiude il girone di andata con la trasferta in casa del fanalino di coda Futsal Ragusa.SOCCER ALTAMURA: Sabatini, Lorusso, Maccione, Carone, Difonzo, Tragni, Pedroso, Minafra, Maffei, Rinaldi, Papangelo, Montecalvo. Allenatore: Tassielli.CORMAR SEGATO WOMAN: Cacciola, Manti, Foti, Loprevite, Macrì, Linza, Dominici, Romola, Mirafiore, De Sarro, Alessi, Cimarosa. Allenatore: Zema.RETI: 1'59 pt Minafra (SA), 8'49" Lorusso (SA, rig.), 10'13" Loprevite (CS); 6'20" Linza (CS).ARBITRI: Franco Ferra di Policoro e Antonio D'Addato di Barletta.CRONOMETRISTA: Nicola Ostuni di Bari.AMMONITI: De Sarro (CS).ESPULSI: 13'14 st Cacciola (CS) per fallo di mano fuori area su chiara occasione da rete.FALLI: 2-2, 3-0.