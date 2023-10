Soccer Altamura, un pareggio che sta stretto

Inizia con un pareggio il campionato dellanel girone C del campionato nazionale di. La squadra altamurana, impegnata a Monteprandone in casa della, non è andata oltre il 2 a 2, palesando alcuni problemi di amalgama, abbastanza normali per una squadra che è stata rinnovata per metà.I primi due minuti di partita sono di studio, poi al primo affondo, la Soccer Altamura si porta in vantaggio: scheda da calcio d'angolo con finta di Difonzo perche, quasi dalla linea di fondo, beffa Sciannamea. La squadra altamurana sembra poter controllare abbastanza agevolmente la contesa ma al 7' una disattenzione difensiva le costa cara: azione in velocità delle padrone di casa con palla sulla sinistra per Severini che serve al centro dell'areache tutta sola insacca. Qualche minuto dopo le marchigiane potrebbero mettere la freccia, ma Giuva spreca tutta sola contro. Il portiere altamurano diventa protagonista all'8': la sua dirimpettaia si spinge oltre la metà campo per poi calciare direttamente tra le mani del portiere altamurano che non ci pensa su due volte e, dalla sua area, insacca nella porta sguarnita. Le biancorosse, nonostante una superiorità tecnica evidente, sprecano molto in fase di costruzione, fatto sta che si va al riposo con il risultato di 1 a 2.Nella ripresa il leitmotiv della partita non cambia con la Soccer Altamura che si fa preferire per il possesso palla ma non riesce a sfondare. In questo frangente si contano almeno tre tiri di Pedroso tutti imprecisi. Dal canto suo, il Futsal Prandone cerca di non farsi schiacciare troppo e al 6' trova il pareggio: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Gaspari si libera per il tiro, Russo non trattiene einsacca da distanza ravvicinata. In teoria, per le biancorosse ci sarebbe tutto il tempo per conquistare l'intera posta in palio, ma il più delle volte si fanno prendere dalla frenesia. Da segnalare, soprattutto, un tentativo di Plevano dal limite dell'area deviato in angolo, un altro di Difonzo parato da Sciannamea e un certo nervosismo con le altamurane che raggiungono il bonus di falli ad un minuto dalla sirena finale. Mister Tassielli tenta anche la carta del portiere di movimento ma il risultato non cambia più.Per la Soccer Altamura non è stato l'esordio che ci aspettava: d'altronde le aspettative erano tante ma è il campo il giudice sovrano. Adesso, per le altamurane sarà importante fare tesoro di ciò che non è andato e concentrarsi sull'esordio casalingo di domenica prossima contro l'Atletico Chiaravalle.: Sciannamea, Bruni, Piergallini, Angelini, Faini, Felicetti, Gaspari, Patacca, Schiavi, Severini, Gentili. Allenatore: Enzo Bargoni.: Russo, Lorusso, Maffei, Ogara, Carone, Difonzo, Minafra, Plevano, Pedroso, Riboldi, De Castro, Piccolini. Allenatore: Vincenzo Tassielli.: 2'23" pt Pedroso (SA), 6'46" pt Felicetti (FP), 8'00" pt Russo (SA); 5'53" st Felicetti (FP).: Eleonora Rossi di Jesi e da Nicola Petruzzelli di Macerata.: Cristina Romano di San Benedetto del Tronto.AMMONITI: Lorusso, Difonzo (SA).: 2-2, 2-5.