Soccer Altamura, tris alla Futsal Ragusa

Termina con una vittoria in trasferta il girone di andata dellanel campionato nazionale di serie. La squadra altamurana, impegnata sul campo della Futsal Ragusa, torna a casa con i tre punti grazie al successo per 3 a 0. Buona la prova delle altamurane che non hanno fatto rimpiangere la seconda assenza consecutiva di Raquel Pedroso.Pronti via e la Soccer va immediatamente vicina al vantaggio quando Carone, con un tiro da fuori deviato da una giocatrice siciliana, centra la travesta. La Soccer Altamura insiste e, dopo alcuni tentativi a vuoto, al 9' riesce a portarsi in vantaggio grazie alla solitache, con un tiro da fuori leggermente deviato, supera Icano. Le padrone di casa tentano una reazione, ma Sabatini & Co. Fanno buona guardia e, anzi sono le biancorosse ad andare vicine al raddoppio con un tiro di Lorusso deviato in angolo dall'estremo di casa.Nella ripresa è sempre la Soccer Altamura a fare la partita, con la Futsal Ragusa che non sembra poter impensierire più di tanto la retroguardia della squadra altamurana che, invece, riesce a raddoppiare: siamo al 7' quando Lorusso, dopo aver recuperato palla in difesa, si invola in contropiede per poi scaricare perche, dalla sinistra, con un diagonale non potente ma preciso, supera per la seconda volta Icano. Le padrone di casa tentano una timida reazione ma, a parte un tiro di Iwamura ben controllato da Sabatini, non riesco ad essere pericolose. La Soccer continua a controllare la partita senza affanni e va vicina al tris con Rinaldi che, ben servita da Lorusso, tira addosso al portiere di casa. La stessa numero 17 altamurana si ripete qualche minuto più tardi, questa volta con più fortuna: Papangelo imbuca per Lorusso che di tacco smarca proprioche, con un tiro sul secondo palo, firma il terzo gol altamurano. Nei munti finali il tecnico ragusano, Marino, prova la carta del quinto di movimento, ma la Soccer non corre nessun rischio. Finisce con la vittoria della Soccer per 3 a 0.La Soccer Altamura, con questo successo, sale a quota 17 punti, a due lunghezze di distanza da Segato e Woman Futsal Grottaglie, e fa un altro passo verso l'obiettivo della salvezza.Domenica prossima inizia il girone di ritorno con la partita che vedrà la squadra altamurana ospitare al PalaPiccinni la Città di Taranto C5, con l'obiettivo di riscattare la sconfitta patita all'andata.: Icano, Sortino, Navanzino, Natranga, Vitale, Militello, Gurrieri, Iwamura, Dibenedetto, Barbu, Palermo, Abbate. Allenatore: Marino: Sabatini, Lorusso, Maccione, Carone, Difonzo, Tragni, Pedroso, Minafra, Maffei, Rinaldi, Papangelo, Piccolini. Allenatore: Tassielli.: 8'11" pt Minafra (SA); 6'33" st Minafra (SA), 13'45" st Rinaldi (SA): Salvatore Pagano e da Andrea Salanitro di Catania.: Corrado Magliocco di Catania.: Gurrieri (FR), Carone (SA).: 0-1, 0-2.