Soccer Altamura: tre punti importanti

Vittoria doveva essere e vittoria è stata. La Soccer Altamura espugna anche il difficile campo delle Aquile Molfetta disputando una gara da grande squadra, con il risultato di 3-5, che gli permette di mantenere la vetta della classifica a due giornate dalla fine.Pronti via e i biancorossi in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Spadavecchia devia un tiro di Santacroce sui piedi di Berloco, che è lesto a calciare in porta e a trovare una deviazione di un avversario che fa rotolare la palla in rete. La Soccer Altamura ha due occasioni colossali per raddoppiare ma, prima Spadavecchia ferma in spaccata Laddaga tutto solo, poi Berloco spreca clamorosamente una ripartenza calciando fuori un rigore in movimento. I padroni di casa provano a fare tanto pressing e corrono tanto ma dalle parti di Chironna non ci sono eccessivi affanni o particolari pericoli. Al 28' Ninni ruba palla nella sua metà campo, avanza in velocità e da fuori area batte Spadavecchia, che in questa occasione non sembra prontissimo. Nell'ultimo minuto di recupero del primo tempo arriva il tris altamurano: Ninni e Maino, in ripartenza, si scambiano la palla con quest'ultimo che mette in rete la palla dello 0-3 con il quale si chiude la prima frazione di gioco.Il secondo tempo comincia con qualche minuto di ritardo a causa di un infortunio al direttore di gara, prontamente curato dai medici della società di casa. Al 9' Gramegna Felice anticipa un avversario e serve Laddaga sulla sinistra, il bomber altamurano fa qualche passo e poi segna il gol dello 0-4 con un sinistro fulmineo che non lascia scampo a Spadavecchia. Un paio di minuti più tardi Lattanzio, sulla fascia destra, mette la palla al centro per Ferrucci, che incredibilemte solo batte Chironna con un tiro ravvicinato. Segnato il primo gol, mister Allegretta comincia a giocare con il quinto uomo di movimento dal 15' e, solamente un minuto più tardi, Laddaga segna da casa sua il quinto gol della Soccer Altamura. Al 19' Murolo calcia forte sul secondo palo, ma Giorgio la spazza alle spalle di Chironna. I ragazzi di mister Grimaldi hanno l'occasione per segnare la sesta rete ma Chironna e Maino prendono il palo dalla lunga distanza a porta sguarnita e, al 23', dopo un lungo scambio di palla Ferrucci segna il gol del 3-5. Nel finale ancora pericolosi gli altamurani e il direttore di gara annulla una rete, che per la Soccer era regolarissima, a Giorgio, ma al triplice fischio, parte il solito coro che accompagna le vittorie di capitan Gramegna e compagni da tre anni a questa parte.AQUILE MOLFETTA – SOCCER ALTAMURA 3-5AQUILE MOLFETTA: Spadavecchia, Di Grumo, Santoruvo, Murolo, Muzio, Bravo, Dagostino, Ferrucci, Lattanzio, Lezza, Clarelli, Lozzi. All. Allegretta.SOCCER ALTAMURA: Chironna, Giorgio, Tafuni, Santacroce, Maino S., Framegna F., Gramegna M., Picerno, Berloco, Laddaga, Ninni, Disabato. All. Grimaldi.ARBITRO: Sig. Paolo Giovanni Laghetti di TarantoRECUPERO: 3' pt - 2' stRETI : 4' Berloco (SA), 28' Ninni (SA), 30+3' Maino S. (SA), 39' Laddaga (SA), 41' Ferrucci (AM), 46' Laddaga (SA), 49' aut. Giorgio (AM), 53' Ferrucci (AM).FALLI: 3-4 pt - 4-0 stAMMONITI : Laddaga (SA), Clarelli (AM), Spadavecchia (AM), Bravo (AM), Dagostino (AM).