Soccer Altamura torna in casa, arriva il Cagliari

Dopo due trasferte consecutive, la Soccer Altamura torna finalmente a giocare davanti al proprio pubblico. Domenica prossima, con fischio d'inizio alle 17:30, il PalaPiccinni ospiterà la gara contro il Cagliari, valida per la 15ª giornata del campionato di Serie A Tesys di calcio a 5 femminile.Le biancorosse arrivano all'appuntamento forti della vittoria esterna sul campo della Kick Off, un successo di carattere, sacrificio e compattezza, che ha confermato la crescita del gruppo. Una partita vissuta con grande intensità anche dal capitano Corin Pascual, centrale altamurana, rimasta fuori nell'ultimo turno ma comunque pienamente dentro la gara. «Ho sofferto tanto stando fuori perché io vorrei giocare sempre: per me aiutare la squadra è importantissimo e stare fuori è molto difficile», ha spiegato Pascual, evidenziando quanto sia forte il legame con il gruppo. «Ho cercato comunque di dare qualche indicazione alle mie compagne. È stata una partita di grande sacrificio: alla fine sono state davvero brave a ribaltarla e a soffrire per una vittoria per niente facile».Ora l'attenzione si sposta sul ritorno al PalaPiccinni, fattore che può rappresentare un'arma in più per la Soccer Altamura. «Giocare in casa ci dà sempre qualcosa in più», ha sottolineato il capitano biancorosso, «sappiamo che sarà una partita molto intensa. Il Cagliari è una squadra organizzata, ma rispetto all'andata siamo cresciute, abbiamo più consapevolezza e vogliamo dimostrarlo sul campo, davanti al nostro pubblico».In occasione della partita tra Soccer Altamura e Cagliari, a fare da protagonista a bordo campo sarà anche il Nuovo Volkswagen T-Roc, in collaborazione con Volkswagen Zentrum Bari, che accompagnerà le emozioni della gara con la sua presenza.Un appuntamento importante, dunque, per continuare il percorso di crescita e consolidare le ambizioni della Soccer Altamura in questo campionato di Serie A Tesys.15ª giornata – Serie A Tesys️Soccer Altamura CagliariPalaPiccinni – AltamuraDomenica 1° febbraio, ore 17:30Diretta streaming su YouTube (canale Divisione Calcio a 5)