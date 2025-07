Soccer Altamura: Tassielli è il nuovo allenatore

Per lui è un ritorno. Stavolta in serie A

Vincenzo Tassielli è il nuovo allenatore della Soccer AltamuraIl tecnico cassanese torna sulla panchina biancorossa dopo un anno di assenzaLa carriera da allenatore del tecnico, nativo di Cassano delle Murge, è legata indissolubilmente a quella della Soccer, squadra che ha già guidato sia nel campionato regionale di Serie C che in quello di Serie B, un paio di stagioni fa.La chiamata della società altamurana, in un certo senso, è arrivata inaspettata:"Quando ho ricevuto la chiamata dei presidenti, con i quali ormai ho un rapporto di grande amicizia – ha dichiarato il tecnico biancorosso – ero davvero incredulo: si realizzava il sogno di ogni bambino e di ogni calcettista, la Serie A. Con questa società – ha poi aggiunto – ho affrontato tante difficoltà, ma quella che si presenta oggi credo sarà la più dura, per la grande professionalità che sarà richiesta."Anche se l'ufficialità del suo arrivo è stata resa nota solo oggi, il tecnico ha già lavorato dietro le quinte:"È stato un mese intenso – ha chiosato – con la società dovevamo allestire una squadra con l'obiettivo minimo della salvezza, e nel frattempo ho dovuto conseguire la Licenza A da allenatore a Coverciano, un corso formativo importante, condiviso con colleghi di altissimo livello."Il neo allenatore della Soccer ha concluso:"Voglio ringraziare la società per la fiducia, la stima e l'opportunità che mi ha dato. Ora la palla passa al campo e all'immenso lavoro che ci aspetta! Per il momento bastano solo due parole: forza Soccer. Spero di raggiungere l'obiettivo il prima possibile."