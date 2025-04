Soccer Altamura: superato primo turno dei play-off

SOCCER ALTAMURA – VIRTUS CAP SAN MICHELE 3-2 (d.t.s.)Soccer Altamura: Luzi, Lorusso, De Marco, Difonzo, Laluce, Plevano, Mezzatesta, Costa, Ferreira, Castro, Papangelo, Liuzzi. Allenatore: Raffaele Colaianni.Virtus Cap San Michele: Antonaci, Cangiano, Defilippis, Gigante, Mazzuoccolo, Milano, Protopapa, Pugliese, Susca, Mancini. Allenatore: Gincarlo Berardi.Arbitri: Massimo Albano Strucco di Napoli e Giuseppe Corrado di Castellammare di Stabia.Cronometrista: Vincenzo Buzzacchino di Taranto:Reti: 10'39" pt Mazzuoccolo (V), 12'49" pt De Marco (S); 5'13' st De Marco (S), 12'34" Defilippis (V); 4'32" sts Mezzatesta (S).Ammonite: Castro (S); Defilippis, Pugliese, Susca (V).Espulse: 16'24" st Pugliese (V), per doppia ammonizione.Falli: 3-1, 4-5, 0-0, 0-1Ci sono volute le proverbiali sette camice alla Soccer Altamura per avere la meglio della Virtus Cap San Michele al termine della partita valida per il primo turno dei play-off del girone C del campionato di Serie B femminile di calcio a 5. Quello andato in scenda domenica pomeriggio sul parquet del PalaPiccinni è stato un match che ha messo a dura prova i nervi di dirigenti e supporters altamurano e si è risolto solo ai tempi supplementari. 3 a 2 il risultato finale per la squadra biancorossa che così vola al secondo turno.I primi dieci minuti di partita vedono le padrone di casa fare la partita e tentare, di tanto in tanto, la via della rete senza tuttavia riuscirci mentre la Virtus Cap, come da tradizione, si conferma squadra solida e concreta e, infatti, al primo vero affondo della partita riesce a passare in vantaggio: errore in fase di costruzione di Bethina, ne approfitta Cangiano che scarica immediatamente a centro area per Protopapa, Luzi ci mette una pezza respingendo il suo tiro ma non può nulla su quello successivo di Mazzuoccolo che, con un bel piattone di destro, mette la palla sotto l'incrocio dei pali. Quasi immediata la reazione della Soccer che dopo un tentativo dalla distanza di Mezzatesta, parato con i piedi da Antonaci, trova il pareggio: sugli sviluppi di una rimessa dalla sinistra in zona d'attacco, De Marco scambia con Difonzo, supera un'avversaria, si accentra e, con un bel tiro ad incrociare, mette la palla nell'angolo basso alla destra del portiere. Appena il tempo di riprendere i gioco e la Virtus sfiora il nuovo vantaggio con Defilippis che, a seguito di un lancio lungo di Antonaci, non trattenuto da Luzi, centra la traversa. La Soccer ringrazia la dea bendata e si rilancia subito in attacco ma le giocatrici murgiane sembrano avere le polveri bagnate e, infatti, si va al riposo con il risultato di 1 a 1.Al ritorno in campo la Soccer Altamura sembra più convinta e dopo poco più di cinque minuti di gioco trova finalmente il vantaggio: rimessa laterale, questa volta sull'out di destra, De Marco scambia con Plevano e, da posizione defilatissima, trova il diagonale sul primo palo che, in certo senso, sorprende Antonaci. La partita sembra ormai essersi incanalata sui binari giusti per la squadra di casa che però, deve fari i conti con la caparbietà della squadra guidata Giancarlo Berardi. Il tecnico ospite, infatti, decide quasi subito di giocare con la quinta di movimento, mossa che viene premiata al 13' quando, dopo una prolungata azione in power play, Defilippis si fa trovare pronta sul secondo palo e, da due passi, mette la palla in rete. In teoria, ci sarebbe tutto il tempo per trovare il nuovo vantaggio, ma la Soccer Altamura, nonostante alcune buone opportunità e la superiorità numerica per l'espulsione di Pugliese, non riesce più a sfondare: la qualificazione al secondo turno si deciderà ai tempi supplementari. Nel primo ancora in evidenza il portiere degli ospiti Antonaci che mantiene vive le speranze della sua squadra, infine, a una manciata di secondi dal termine del secondo, l'episodio che decide la contesa: Mezzatesta calcia una rimessa direttamente in porta, il tiro sembra abbastanza innocuo, ma Antonaci fino a questo momento quasi impeccabile, se si lascia sfuggire la palla dalle mani che, poi, termina in fondo al sacco, facendo esplodere di gioia il PalaPiccinni.Insomma, obiettivo raggiunto per la Soccer Altamura dalla quale, però, ci si aspettava un prova un po' più convincente. Comunque in queste partite quello che conta di più è il risultato che consente alla squadra guidata da mister Raffaele Colaianni di accedere al secondo turno dove affronterà, domenica 27 aprile, sempre al PalaPiccinni, la WFC Grottaglie che si è sbarazzata della Littoriana con un nettissimo 8 a 1: sarà fondamentale salire di livello per proseguire in questi play-off.