Soccer Altamura: superato il secondo turno dei play-off

Soccer Altamura: Luzi, Lorusso, Ferreira, De Marco, Difonzo, Costa, Laluce, Plevano, Mezzatesta, Castro, Piccolini. Allenatore: Raffaele Colaianni.WFC Grottaglie: Cordaro, Russo, Carruba, Lacirignola, Marangione, Giliberto, Di Sanza, Puli, Pegueroles, Trumino, Linzalone. Allenatore: Alessandro D'Accico.Arbitri: Tommaso Nargiso di Ferrara e Lucio Coviello di Potenza.Cronometrista: Antonio Vania di Barletta.Reti: 1'08" pt Castro (SA), 10'58 pt Costa (SA): 19'57" st Puli (WFC).Ammonite: Russo, Pegueroles (WFC).Falli: 1-3, 1-0.Dopo lo spavento nel primo turno di play-off quando la vittoria contro la Virtus Cap San Michele era arrivata solo ai supplementari, ci si attendeva una prestazione più convincente da parte della Soccer Altamura che nel secondo turno affrontava la WFC Grottaglie. Quella andata in scena ieri pomeriggio sul parquet del PalaPiccinni era una partita che nascondeva molte insidie ma che si è conclusa nel migliore dei modi per la squadra altamurana: vittoria per 2 a 1 e passaggio al turno successivo. Il risultato non inganni perché le biancorosse, sempre in controllo, dopo aver chiuso la prima frazione con un doppio vantaggio, hanno sprecato molto nella ripresa, subendo il gol delle ospiti a pochi secondi dalla sirena finale.Parte forte la squadra altamurana che si porta in vantaggio dopo poco un minuto di gioco: imbucata per Mezzatesta che si gira e calcia trovando la respinta di Cordaro, sugli sviluppi della seguente rimessa laterale palla sui piedi di Castro che, da lontano, trova l'angolino basso alla destra del portiere ospite. La reazione della WFC arriva solo al 5' con un tiro da una decina di metri di Giliberto con Luzi che alza oltre la traversa. Quello della squadra tarantina è solo un fuoco di paglia perché nella restante parte della frazione è quasi un monologo altamurano. Al'8' la palla buona per il raddoppio capita sui piedi di Difonzo che, ottimamente assistita da Ferreira, calcia addosso a Cordaro che si fa trovare prona anche all'10' su un tiro in precario equilibrio di Castro. Ancora più clamorosa l'occasione, un minuto dopo per De Marco: la numero sette altamurana, servita dalla destra da Ferreira, calcia dall'altezza del dischetto per una sorta di rigore in movimento ma la sfera termina di poco fuori. Poco dopo, comunque, arriva il raddoppio: ancora protagonista De Marco che calcia forte dalla sinistra, Cordaro respinge corto, Costa si avventa sulla palla e insacca. Al 13' la Soccer Altamura potrebbe triplicare ma Mezzatesta, dopo una caparbia azione sulla sinistra di Costa, tutta sola a centro area spreca tutto, calciando a lato. A pochi secondi dal riposo, infine, lancio lungo di Luzi che pesca Costa che si gira velocemente per poi calciare in porta, ma Cordaro si supera e respinge.Molto scoppiettante l'inizio di ripresa con la Soccer che nel primo minuto di gioco va al tiro per ben tre volte, due con Plevano e una con Mezzatesta ma Cordaro fa buona guardia. Anche in questo caso la WFC grottaglie fatica a rispondere e il primo pericolo per la porta di Luzi arriva al 5' con un tiro di Pegueroles che sfiora l'incrocio. Due minuti dopo altra buona opportunità per la Soccer con De Marco che, dopo una bella azione in velocità iniziata da Plevano e proseguita da Difonzo, trova ancora la risposta di Cordaro. Un minuto dopo, invece, l'occasione buona per riaprire la partita è ancora per Pegueroles che, dopo aver rubato palla a Castro, si invola verso la porta ma calcia incredibilmente a lato. Un minuto dopo ancora lavoro per Luzi che devia in angolo un tiro di Russo, mentre ha dell'incredibile quello che succede a metà frazione nell'area delle ospiti, con una serie di batti e ribatti e un salvataggio sulla linea ma con la palla che non ne vuole sapere di entrare. La WFC, in questa frazione, ha il merito di rispondere alla folate offensive delle altamurane e all'11' si rende pericolosa per ben due volte, con Giliberto e Di Sanza che, però, trovano le risposte di Luzi. Poi mister D'Accico tenta la carta del portiere in movimento che, però, non sortisce gli effetti sperati e, anzi, è la Soccer a sfiorare il tris con Mezzatesta che, dopo aver rubato palla sulla mediana, si invola verso la porta, tenta il pallonetto ma trova solo la parte superiore della traversa. Poco dopo, altra occasione sprecata da Mezzatesta mentre quasi a fil di sirena arriva il gol della bandiera delle ospiti con Puli che ribadisce in rete una corta respinta di Luzi su colpo di testa di Russo.Grazie a questa vittoria, la Soccer Altamura vola al terzo turno dei play-off dove affronterà il Levante Caprarica (Lecce). A differenza di quanto successo nei primi due turni, la qualificazione alle final four che assegneranno l'ultimo posto per la massima serie si giocherà con partita di andata e di ritorno, in programma il 4 e l'11 maggio.